Langlitz-Ausfall würde Preußen treffen

Münster

Auf den Außenpositionen in der Viererkette ist Preußen Münster in der Breite am schwächsten aufgestellt. Nun droht Alexander Langlitz aufgrund einer Schulterverletzung eine Pause. Beim 5:0 gegen den 1. FC Bocholt musste der 31-Jährige raus – eine Alternative scheint es aber zu geben.

Von Thomas Rellmann