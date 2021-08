Langlitz wird Preußen Münster wohl vier Punkt-Partien fehlen

Glück im Unglück: Alexander Langlitz wird dem SC Preußen Münster in den nächsten knapp vier Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung wohl fehlen. Allerdings bestätigte sich nicht, dass er mehrere Monate ausfallen muss. Zudem könnte er ein rot-weißes Comeback feiern, wenn es im September gegen Ahlen und Essen in der Liga geht.

Zumindest gab es eine Art Teil-Entwarnung bei Alexander Langlitz, die befürchtete mehrmonatige Pause wird es nicht werden. Die Offensivkraft aus dem rechten Mittelfeld des SC Preußen Münster hatte sich im Westfalenpokal beim 12:0 (8:0)-Sieg über A-Ligist SV Werl-Aspe bei einem Zweikampf eine Adduktoren-Verletzung zugezogen. Trainer Sascha Hildmann befürchtete prompt eine lange Ausfallzeit. Nun wird Langlitz die nächsten drei bis vier Wochen fehlen wegen einer Muskelfaserverletzung im Oberschenkel. Damit dürfte er in den Regionalliga-Partien in Mönchengladbach sowie gegen Lotte, Wegberg-Beeck und Rödinghausen fehlen, vielleicht reicht es zum Comeback bei RW Ahlen (12. September) oder dann gegen RW Essen (15. September).

Spiel in Unterzahl beendet

Der SCP hatte zum Zeitpunkt des Langlitz-Ausfalls sein Wechselkontingent mit vier Akteuren bereits in Anspruch genommen. Münster beendete die Partie mit neun Feldspielern, der Sieg geriet aber auch in Unterzahl nicht in Gefahr. Jan Dahlke per Hattrick sowie Gerrit Wegkamp (3), Henok Teklab (3), Marcel Hoffmeier, Thorben Deters und Deniz Bindemann trafen für den Regionalligisten vor 719 Zuschauern. In der zweiten Runde (bis 24. September) geht es gegen den Sieger der Paarung VfB Schloß-Holte (Bezirksliga) gegen TuS Tengern (Westfalenliga).