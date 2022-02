Leipziger Abschlusstraining ohne Abwehrchef Orban

Der 29 Jahre alte Abwehrchef musste wegen einer leichten Erkältung passen, erklärte RB Leipzig. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga empfängt an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+, Nitro) den spanischen Erstligisten Real Sociedad aus San Sebastian. RB hatte sich als Dritter in seiner Champions-League-Gruppe noch das Überwintern im Europapokal gesichert. San Sebastian kam als Zweiter in der Europa-League-Gruppenphase in die Playoff-Runde zum Erreichen des Achtelfinales.

Das Rückspiel findet am Donnerstag kommender Woche in San Sebastian statt.