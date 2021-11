Lippstadt bleibt der Lieblingsgegner der stabilen Preußen

Münster

Für Preußen Münster hat sich an diesem Wochenende in der Regionalliga-Spitzengruppe wenig verändert, da auch die Konkurrenz gewann. Den 3:1-Sieg am Freitagabend gegen den SV Lippstadt nutzte die Mannschaft aber, um das eigene Spiel weiterzuentwickeln.

Von Thomas Rellmann