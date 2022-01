Liverpool-Duell in WM-Quali: Salah gegen Mané

Berlin (dpa)

Die beiden Liverpool-Stars Mo Salah und Sadio Mané treffen in der WM-Qualifikation mit Ägypten und dem Senegal aufeinander. Dies ergab die Auslosung für die fünf Partien, in denen die fünf afrikanischen Startplätze für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vergeben werden.

Von dpa