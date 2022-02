Liverpool siegt und erhöht den Druck auf Man City

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ist in der englischen Fußball-Meisterschaft wieder ganz nah dran an Tabellenführer Manchester City.

Die Reds gewannen ihr Nachholspiel des 19. Spieltags gegen Leeds United mit 6:0 (3:0) und verkürzten den Rückstand auf die Cityzens auf drei Punkte. Anfang April treffen beide Topteams im direkten Duell aufeinander. Zu Jahresbeginn hatte Liverpool noch elf Punkte Rückstand auf Man City.

Stürmerstar Mohamed Salah (15. Minute) brachte Liverpool früh mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung. Der frühere Bundesliga-Profi Joel Matip erhöhte (30.), ehe wieder Salah (35.) - dieses Mal per Foulelfmeter - erfolgreich war. In der zweiten Halbzeit trafen dann Afrika-Cup-Gewinner Sadio Mané (80./90.) sowie Virgil van Dijk (90.+3) zum Endstand beim sechsten Liverpooler Liga-Sieg in Serie.