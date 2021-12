Ludovic Magnin wird Cheftrainer beim SCR Altach

Wird Trainer beim SCR Altach in der Bundesliga von Österreich: Ludovic Magnin.

Der 42 Jahre alte Magnin wird Nachfolger von Damir Canadi, von dem sich Altach Mitte Dezember getrennt hatte. «Grüezi Ludovic!», schrieb der Verein. Magnin absolvierte zwischen 2002 und 2009 für Werder Bremen und den VfB Stuttgart 149 Bundesliga-Spiele, mit beiden Mannschaften wurde er deutscher Meister. Für die Schweizer Nationalmannschaft stand er 62 Mal auf dem Spielfeld. Nach seiner aktiven Profikarriere war Magnin über sieben Jahre lang in verschiedenen Trainer-Positionen beim FC Zürich tätig. Er wird seine Arbeit in Altach mit dem Trainingsstart am 7. Januar aufnehmen.