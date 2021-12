Man United: Rangnick gegen Arsenal als Zuschauer dabei

Der 63-Jährige nahm kurz vor dem Anpfiff der Premier-League-Partie auf der Tribüne des Old Trafford Platz. Am Sonntag wird der Interimscoach im Heimspiel gegen Crystal Palace das erste Mal an der Seitenlinie stehen. Am Freitag soll er seine erste Pressekonferenz geben.

Zuvor hatte der englische Fußball-Rekordmeister gemeldet, dass Rangnick die notwendige Arbeitserlaubnis erhalten hat. Für ein Debüt gegen Arsenal kam sie allerdings zu spät, deshalb betreute Assistenzcoach Michael Carrick das Team ein weiteres Mal.