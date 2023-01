Manchester City gewinnt im FA Cup gegen Arsenal

Im englischen Pokal-Spitzenspiel bleibt es lange spannend. Meister Manchester City geht gegen den FC Arsenal in Führung und verteidigt dann stark. Die Londoner haben bald die Chance zur Revanche.

Meister Manchester City hat Tabellenführer FC Arsenal aus dem FA Cup geworfen. Die Starauswahl von Pep Guardiola um Erling Haaland gewann das Viertrundenspiel im englischen Fußball-Pokal mit 1:0 (1:0).

Der niederländische Nationalspieler Nathan Aké (65. Minute) erzielte die Führung, nachdem der argentinische Weltmeister Julián Álvarez kurz zuvor den Pfosten getroffen hatte.

In der Premier League liegt das Londoner Team von Trainer Mikel Arteta, den mit Guardiola eine Freundschaft verbindet, bei einem Spiel weniger fünf Punkte vor Man City. Am 15. Februar treffen beide Clubs in der Liga aufeinander.

In der Anfangsphase in Manchester spielten beiden Spitzenteams auf Augenhöhe, die Gäste hatten aber die besseren Chancen. Der frühere Bielefelder Stefan Ortega im City-Tor, der im Pokal seine Bewährungschance bekommt, wurde von Takehiro Tomiyasu (5.) und Leandro Trossard (21.) zu Paraden gezwungen. Die von Nationalspieler İlkay Gündoğan als Kapitän angeführten Cityzens spielten zunächst etwas weniger zielstrebig - und Kevin De Bruyne schlenzte den Ball knapp am Tor vorbei (25.).

In der zweiten Halbzeit erarbeitete sich Manchester die Führung, das Guardiola-Team war zwischenzeitlich überlegen. Aké war nach Vorlage von Jack Grealish zur Stelle, der den abgeprallten Ball nach Álvarez' Versuch weiterleitete. Arsenal erhöhte in der Schlussphase den Druck, doch City verteidigte stark. Das Achtelfinale im FA Cup beginnt am 1. März.