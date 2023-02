Manchester United gewinnt Ligapokal 2:0 gegen Newcastle

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat den Ligapokal gewonnen und damit den ersten Titel seit sechs Jahren erobert.

Die Mannschaft des niederländischen Trainers Erik ten Hag setzte sich in London im Finale des Wettbewerbs mit 2:0 (2:0) gegen Newcastle United durch. Bei Newcastle kam der deutsche Reservetorwart Loris Karius im Endspiel zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit über zwei Jahren.

Newcastle wacht zu spät auf

Der überragende Man-United-Kapitän Casemiro (33. Minute) traf im Wembley-Stadion nach einem Freistoß von Luke Shaw per Kopf zur Führung. Kurz darauf erhöhte Marcus Rashford (39.) nach einer Vorlage des Ex-Wolfsburgers Wout Weghorst für die Red Devils, die in der Premier League derzeit Tabellendritter sind.

Zunächst hatten sich die Mannschaften, die in der Liga Konkurrenten um einen Champions-League-Platz sind, eine ausgeglichene Partie geliefert. Im zweiten Durchgang übernahm der Tabellenfünfte Newcastle zunehmend die Kontrolle und kam zu einigen Chancen. Ein Tor gelang dem in der Premier League seit vier Spielen sieglosen Team von Eddie Howe nicht mehr. Karius verhinderte am Ende das 3:0 für Man United nach einem Konter von Bruno Fernandes.

Newcastle verpasst ersten Titel seit 47 Jahren

Für Man United ist es der erste Titel seit 2017. Damals hatte das Team den Ligapokal und die Europa League gewonnen. Newcastle United, das 2021 vom öffentlichen Investmentfonds des Königreichs Saudi-Arabien übernommen wurde, verpasste den ersten nationalen Titelgewinn seit fast fünf Jahrzehnten. 1976 holte Newcastle den Ligapokal. Ihre bislang letzte Trophäe gewannen die Magpies im Jahr 2006 im inzwischen eingestellten UEFA Intertoto Cup.

Newcastle-Keeper Karius, der bei Bundesligist FSV Mainz und beim Premier-League-Club FC Liverpool jeweils mehrere Jahre die Nummer eins im Tor gewesen war, hatte sein letztes Pflichtspiel am 30. Januar 2021 für Union Berlin absolviert. Der 29-Jährige kam in Wembley zum Einsatz, weil Stammkeeper Nick Pope aufgrund einer Roten Karte gesperrt war und Ersatztorwart Martin Dubravka im laufenden Wettbewerb schon als Leihspieler für Man United aufgelaufen war.