ManU-Coach ten Hag greift durch: Alkoholverbot und Strafen

Will Disziplin in seiner Mannschaft: Erik ten Hag, Trainer von Manchester United.

Wie der «Telegraph» und die «Daily Mail» berichten, hat der Niederländer einige neue, strenge Regeln für die United-Profis eingeführt. So dürfen die Red Devils in Wochen, in denen ein Spiel ansteht, keinen Alkohol mehr trinken - also fast die gesamte Saison.

Außerdem werden die Spieler regelmäßig gewogen und mit einer Strafe belegt, wenn sie außer Form sind. Private Köche sind in Zukunft auch tabu. Man United investiert in die eigene Küche und empfiehlt seinen Spielern, die vom Club bereitgestellte Nahrung zu sich zu nehmen.

Beim gemeinsamen Teamessen gilt ein Handy-Verbot. Für Verspätungen beim Essen, beim Training oder bei Mannschaftsbesprechungen drohen den United-Profis ebenfalls Geldbußen oder andere Strafen. Ten Hag soll sein Team außerdem davor gewarnt haben, Interna aus der Kabine in die Öffentlichkeit zu tragen.