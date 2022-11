Max Kruse will Fokus wieder auf Fußball lenken

«Jetzt geht der volle Angriff wieder auf Fußball», teilte Kruse via Instagram mit. «Ich will so schnell wie möglich wieder richtig trainieren können, ich will so schnell wie möglich wieder fit sein. Denn: Meine Karriere ist auf jeden Fall noch nicht vorbei.»

Kruse (34) fällt seit Wochen wegen eines Muskelfaserrisses aus und machte zuletzt durch eine Teilnahme an einem Pokerturnier und den Besuch einer Erotikmesse Schlagzeilen. Über all diese Aktivitäten berichtete der Stürmer ausführlich in den sozialen Medien. «Ich glaube, es ist klar, dass es auch für mich keine einfache Zeit war», sagte Kruse. «Ich kann nur so viel sagen: Die Zeit hat mir auf jeden Fall gutgetan, ich konnte mich ein bisschen ablenken, ich konnte entspannen.»

Nun steht Kruse aber vor der Rückkehr auf den Trainingsplatz. «Ich hatte Freitag ein MRT, die Strukturen sind verheilt, es sieht alles sehr, sehr gut aus», sagte der Stürmer. In der kommenden Woche wolle er in Wolfsburg mit dem Reha-Trainer arbeiten. Ob er am 1. Dezember beim Wolfsburger Trainingsauftakt wirklich dabei ist, bleibt abzuwarten.

Der VfL, bei dem Trainer Niko Kovac keine Verwendung mehr für Kruse hat, will den Stürmer trotz des bis Sommer 2023 laufenden Vertrages am liebsten im Winter loswerden. Noch gibt es aber keine konkreten Interessenten. «Wo und wie und was auch immer passiert, keine Ahnung», sagte Kruse.