Medien: Brentford sichert sich Dienste von Freiburgs Schade

Medienberichten zufolge wechselt Freiburgs Kevin Schade zum FC Brentford in die Premier League.

Der 21 Jahre alte Flügelspieler des Fußball-Bundesligisten soll den Medizincheck bereits bestanden haben, meldeten der TV-Sender Sky und das Portal «The Athletic». Der Vollzug soll nun zeitnah verkündet werden. Im Anschluss an die Leihe soll Brentford über eine Kaufpflicht in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro verfügen, insofern Schade eine gewisse Anzahl an Einsätzen erreicht.

Bereits im Sommer hatten Brentford und andere Clubs der Premier League Interesse an Schade. Die Freiburger Verantwortlichen konnten der U21-Nationalspieler zunächst noch zum Bleiben bewegen. Wegen einer Bauchmuskelverletzung verpasste Schade sieben Pflichtspiele in dieser Saison. Anschließend kam er vorwiegend von der Bank. Insgesamt traf er in zwölf Spielen einmal.

In Brentford würde Schade auf den deutschen Mittelfeldspieler Vitaly Janelt treffen. In der Liga stehen die «Bees» (Bienen) auf dem neunten Platz.