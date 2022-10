Mit Haberer, ohne Michel: Union braucht Sieg gegen Praga

Der Mittelfeldspieler steht wenige Tage nach seiner Knöchelverletzung für die Partie gegen Sporting Braga zur Verfügung. Ob der 28-Jährige am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) in der Startelf zum Einsatz kommt, ließ Trainer Urs Fischer aber noch offen. Haberer hatte sich die Blessur beim 1:2 in der Bundesliga beim VfL Bochum zugezogen. Nicht zur Verfügung steht gegen Braga Stürmer Sven Michel, der nach einem positiven Coronatest ausfällt.

Union Berlin liegt derzeit in der Gruppe D des Europacups einen Punkt hinter Braga auf Platz drei. Tabellenführer Union Saint Gilloise hat bereits vier Punkte mehr als der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Bei einer Niederlage würden die Berliner die K.o.-Phase in der Europa League sicher verpassen und im Februar in der Conference League weiterspielen. Bei einem Remis wäre der Verbleib in dem wichtigeren Wettbewerb noch möglich, mit einem Sieg hätte Union aber im letzten Spiel gegen Saint Gilloise (3. November) die deutlich bessere Ausgangslage.

«Wir haben 90 Minuten Zeit, das Spiel für uns zu entscheiden. Es wird wichtig sein, dass wir von der ersten Minute an einen Zugriff haben», sagte Fischer. «Es gilt, sich nicht locken zu lassen», warnte er vor den konterstarken Portugiesen.

Voraussichtliche Aufstellungen:

1. FC Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Leite - Trimmel, Khedira, Ryerson - Schäfer, Haraguchi - Becker, Siebatcheu

Sporting Braga: Matheus – Fabiano, Paulo Oliveira, Tormena, Sequeira – Iuri Medeiros, Racic, Al Musrati, Ricardo Horta – Vitinha, Abel Ruiz

Schiedsrichter: Craig Pawson (England)