Monster-Bilanz für Preußen-Sechser Klann

Dominik Klann ist bei Preußen Münster, wenn er spielt, eine Art Ruhepol vor der Abwehr. Halsbrecherische Aktionen sind nicht so seins, ab und an scheut er auch den Risikopass. Der Wert des Mittelfeldspielers lässt sich aber in einer besonderen Statistik gut ablesen.

Wie reserviert Dominik Klann vor den Mikros ist und wie bedacht und leise er seine Aussagen trifft, ist hinreichend bekannt und beschrieben. Auch auf dem Feld wird dem Mittelfeldspieler von Preußen Münster eine gewisse Zurückhaltung bescheinigt, die er selbst gar nicht erst leugnet.

Den Risikopass spielt der 22-Jährige nur dann, wenn das Wagnis überschaubar ist, die öffnenden Bälle hat er zwar drauf, überlässt sie aber auch gern den Nebenleuten und bevorzugt das sichere Queranspiel.

Manchmal noch zu zögerlich

Obwohl Klann längst eine etablierte Kraft beim Regionalligisten ist und von ihm ganz andere Vorzüge gefragt sind, stellt er sich seiner vermeintlichen Schwäche jederzeit. „Ich glaube, dass ich mich in diesem Punkt verbessern kann. Es ist mir bewusst, daran arbeite ich. Auch im Spiel versuche ich dran zu denken. Ein bisschen riskanter, ein bisschen offensiver denkend kann ich sicher noch werden“, sagt er mit klarer Stimme. „Manchmal zögere ich vielleicht noch zu lange, aber auf meiner Position ist es wichtig, Ballsicherheit für das Team auszustrahlen und die Kugel in den Reihen zu halten.“

Dafür schätzt ihn auch Trainer Sascha Hildmann, ab und an wünscht er sich jedoch auf der Sechs, dieser größtmöglichen Schlüsselstelle, einen anderen Akzent. Deshalb erhielten in den vergangenen Wochen auch mal Thomas Kok oder Nicolai Remberg den Zuschlag, zwei gänzlich andere Spielertypen. Klann jedoch hat seit der Verletzung von Routinier Dennis Daube, an dem zuvor kein Vorbeikommen war, die mit Abstand meisten Einsatzminuten auf diesem Posten gesammelt.

„ »Es wäre gelogen zu sagen, dass es mich nicht beschäftigt.« “ Dominik Klann

Dass er immer mal wieder auf die Bank muss, gefällt dem früheren Schalker natürlich nicht. Klagen kämen ihm aber nie in den Sinn. „Es wäre gelogen zu sagen, dass es mich nicht beschäftigt. Aber ich kann mich nur anbieten und jeden Tag im Training Gas geben.“ Ein Blick in die Statistik lässt zumindest erahnen, welchen Wert Klann mit Fleiß, Gespür und Stellungsspiel für die Preußen hat. In 20 Partien in dieser Saison lief er auf, 17 davon gewannen die Adler, drei endeten unentschieden. Eine Monster-Bilanz. Zu Beginn der Spielzeit war er noch Kurzzeitjoker und wurde bei drei Erfolgen eingewechselt, ehe Daubes Kreuzbandriss ihn mit drei Spielen Verzögerung zur Stammkraft machte.

Ordnende Hand in Düsseldorf

Vor zehn Tagen in Düsseldorf musste Klann mal wieder auf die Bank. Die erste Halbzeit lief nicht gut für den SCP, die Ordnung fehlte. Zur Pause kam der gebürtige Olfener dann rein, er agierte nicht besonders auffällig, aber wirksam, strukturierte das Geschehen. Münster wurde besser und gewann.

Wenn es immer so leicht wäre mit den Statistiken, müsste Klann immer spielen. Vermutlich wäre das zu einfach. Aber eine gewisse Bedeutung ist in dieser Saison kaum zu bestreiten.