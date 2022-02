Münsterland-Rivalität zwischen Preußen und Ahlen garantiert Emotionen

Vor wenigen Wochen ließ Andreas Zimmermann mit einer Aussage aufhorchen. Ohne den Namen Preußen Münster zu nennen, schickte der Trainer von RW Ahlen eine kleine Kampfansage an die Hammer Straße. Er wolle mit seinem Club in drei bis fünf Jahren die Nummer eins im Münsterland sein. Also nicht nur mittelfristig vorbei an den Sportfreunden Lotte und anderen, sondern eben auch am Adlerclub. Mutig, ambitioniert – utopisch? „Vielleicht hat er uns ja im Ruhrgebiet verortet“, sagt SCP-Geschäftsführer Bernhard Niewöhner lächelnd vor dem Duell am Samstag mit Verweis auf die finanziellen Rahmendaten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch