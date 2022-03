Nach Aus bei Ajax: Overmars Sportdirektor in Antwerpen

Wird Sportdirektor in Antwerpen: Marc Overmars.

Der ehemalige Sportdirektor des Tabellenführers der niederländischen Fußball-Meisterschaft übernimmt das gleiche Amt beim belgischen Verein Royal Antwerpen. «Ich möchte die Ajax-Seite hinter mir lassen und hier ein neues Kapitel aufschlagen», sagte der ehemalige Nationalspieler bei seiner Vorstellung. «Mein Abgang von Ajax war sehr unglücklich. Ich muss das durchstehen und weitermachen. Das werde ich jetzt tun.»

Overmars war Anfang Februar als Sportdirektor bei Ajax zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er an Mitarbeiterinnen des Vereins Nachrichten geschickt hatte, «die Grenzen überschritten» hätten, wie es der Club ausdrückte. «Vor allem für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten inakzeptabel», hatte Overmars eingestanden. «Das wird nicht wieder vorkommen», versprach er nun in Antwerpen.

In Amsterdam galt der 48-Jährige als Architekt des Aufschwungs. Nun soll Overmars den Tabellendritten der belgischen Jupiler Pro League groß rausbringen. «Die Familie Gheysens hat mich von dem Projekt überzeugt und wo sie mit dem Verein hinwollen. Die Ambitionen sind riesig. Für mich ist es eine neue Zeit und ein neues Kapitel», sagte der Niederländer. Immobilien- und Bauunternehmer Paul Gheysens ist Präsident des Vereins.

Vonseiten des ältesten belgischen Fußball-Clubs gab es keine Bedenken bei der Verpflichtung von Overmars. «Es ist wichtig, den Menschen neue Möglichkeiten zu geben und die Seite umzublättern», erklärte Generalmanager Sven Jaecques.