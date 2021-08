Nach Testspiel-Marathon wird's für die Preußen-Junioren wieder ernst

In Ermangelung echter Spiele seit Anfang Oktober 2020 haben sich die zur neuen Bundesliga-Mannschaft zusammengestellten U-17-Junioren des SC Preußen Münster in bislang elf Testpartien eingespielt. Trainer Moritz „Mo“ Glasbrenner und sein „Co“ Dominik Krüßmann wollten und wollen die Jungs aus dem Jahrgang 2005 oft am Ball sehen. Mehr als die Testspielreihenverlängerung ist das NRW-Ligapokal-Spiel am Sonntag (13 Uhr, Coerde) gegen Fortuna Düsseldorf.

