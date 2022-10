Preußen-Nachholspiel auf Schalke am selben Tag wie deutscher WM-Auftakt

Das Nachholspiel von Preußen Münster beim FC Schalke 04 II findet am 23. November statt. Am gleichen Tag bestreitet die deutsche Mannschaft auch ihr Auftaktspiel bei der WM in Katar. Die Terminfindung war allerdings nicht leicht.

Die Tabelle der Regionalliga West wird frühestens nach dem letzten Hinrundenspieltag komplettiert. Denn die am 1. Oktober abgebrochene Partie von Preußen Münster beim FC Schalke 04 II wird erst am 23. November nachgeholt, also genau zwischen dem Finale der ersten Saisonhälfte und dem Auftakt der Rückserie. Anstoß im Parkstadion ist um 18 Uhr.

So weit, so gut – allerdings bestreitet am gleichen Tag die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar ihre Auftaktpartie gegen Japan, die um 14 Uhr angepfiffen wird. Klar, wer sich nach dem Ende dieser Begegnung direkt auf den Weg nach Gelsenkirchen macht, wird es sicher pünktlich zum Berger Feld schaffen. Einige Zuschauer dürfte die parallele Austragung dennoch kosten, zumal 18 Uhr für viele Arbeitnehmer zeitlich eng werden könnte.

Gewitterwarnlage sorgte für Abbruch

Allerdings sind gerade die Preußen froh, überhaupt ein Datum gefunden zu haben, denn S04 hätte am liebsten an einem Wochentag um 14 Uhr gespielt. Ein Ausweichen in die Veltins-Arena stand auch nicht zur Debatte, auch mit Blick auf die Energiekosten. Vor zweieinhalb Wochen hatte die Gewitterwarnanlage auf dem Schalker Areal für einen Abbruch gesorgt.

Es geht wieder bei 0:0 über 90 Minuten los, das war bereits bekannt (Königsblau hatte nach 27 Minuten 1:0 geführt). Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, müssen aber erneut vorgezeigt werden. Eine Erstattung sei nicht möglich, teilten die Clubs mit.