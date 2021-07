Neue Hoffnung, neue Arbeit und für einige schlicht zu spät

Mit der Einführung der „Inzidenzstufe 0“ hat das Land NRW die meisten Zuschauer-Beschränkungen von Sportveranstaltungen für obsolet erklärt. Für Münster bedeutet das, dass im Amateurbereich, etwa bei Fußballspielen, keine nennenswerten Begrenzungen mehr stattfinden und auch die Testpflicht entfällt. Unter diesen Voraussetzungen hätte etwa auch der 1. FC Gievenbeck sein Sommer-Vorbereitungsturnier, das in der Vergangenheit immer Ende Juli begann, in normaler Form durchführen können – was aber nicht mehr planbar ist. Groll über die kurzfristige Neuerung hegt Geschäftsführer Stefan Grädler aber keineswegs. „Ich möchte niemandem etwas vorwerfen“, sagt er. „Wir sind ganz gut durch die Krise gekommen und freuen uns, dass unsere Teams wieder trainieren.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert