Neuigkeiten von den Preußen-Pechvögeln Daube, Kwadwo und Amadi

Für Manfred Kwadwo und Dennis Daube besteht ab nächsten Mittwoch die Chance, sich über das Mannschaftstraining weiter an ein Comeback heranzutasten. Sie sollen in Teilen wieder mitmischen. Ein anderer Rekonvaleszent arbeitet sich hingegen über die U 23 zurück.

Wenn Preußen Münster am 4. Januar die Vorbereitung auf die Rückserie aufnimmt, sollen auch zwei alte Bekannte wieder mit dabei sein. Manfred Kwadwo und Dennis Daube, zweifellos in den vergangenen eineinhalb Jahren die beiden großen Pechvögel des Regionalligisten, wagen einen neuen Anlauf und können größere Teiles des Mannschaftstrainings in Angriff nehmen.