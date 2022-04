Niemeyer und Hildmann: Preußen sprechen mit einer Stimme

Wenn man so will, dann sind Trainer Sascha Hildmann und Sportchef Peter Niemeyer so etwas wie die Lautsprecher des SC Preußen Münster. Lautspreche ist dabei das falsche Wort, man denkt dabei gleich an einen Techno-Beat, an den Takt beim Tanzen, an 140 Schläge in der Minute. Aber für Hildmann und Niemeyer gilt eher, dass sie das gepflegte und reservierte Sprachrohr des Tabellenführers sind.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch