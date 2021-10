Niemeyers Zeitreise nach Berlin

Preußen Münster erledigte die Pflicht am Freitag mit einem 2:1-Sieg beim Bonner SC. Und rückte Spitzenreiter RW Essen etwas näher auf die Pelle, weil der Spitzenreiter am Samstag nur 1:1 beim 1. FC Köln II spielte. Dienstag wartet aber im DFB-Pokal ein ganz anderes Kaliber: Hertha BSC.

Das war doch gut gelaufen. Was sowohl für Preußen Münster wie auch für Hertha BSC galt. Bevor der Regionalligist aus Münster und der Erstligist aus der Hauptstadt am Dienstag (18.30 Uhr) an der Hammer Straße aufeinandertreffen, machten beide Teams ihre Hausaufgaben. Beim Bonner SC überzeugte der SCP am Freitag mit einem nur scheinbar knappen 2:1-Erfolg, weil die Überlegenheit der Elf von Sascha Hildmann durch die Treffer von Nicolai Remberg (8.) und Henok Teklab (66.) nur unzureichend unterstrichen wurde. Die Hertha überraschte keine 24 Stunden später mit einem 1:0-Heimerfolg im Olympiastadion über Borussia Mönchengladbach, Trainer Pal Dardai sah den Siegtreffer von Marco Richter nach 40 Minuten und dann eine verbissen um den Sieg ringende Hertha-Elf. Münster und Berlin siegreich, Dienstag startet alles bei Null. Bei 0:0.

Bobic-Lob für Dardai

„Jetzt Fokus auf Münster. Die Mannschaft kommt, findet sich, und der Trainer ist auch in der Spur“, fasste Herthas Sportdirektor Fredi Bobic die Entwicklung beim Tabellenzehnten der Bundesliga zusammen. Bobic soll aus dem Verein endlich einen „Big City Club“ machen, dafür sorgen, dass Hertha oben in der Tabelle steht, im Europapokal spielt, vielleicht mal einen Titel holt. Der DFB-Pokal ist dabei eine vielversprechende Option. In Münster zu stolpern wäre für die Hertha ein weiterer Kulturschock.

Niemeyer war Herthaner

Die Bobic´schen Aufgaben in Münster füllt Peter Niemeyer aus. Für den 37-Jährigen ist genau diese Begegnung mehr als nur ein wichtiges Fußballspiel. Ja klar, Münster kassiert 257 514 Euro Antrittsgeld für die Zweitrunden-Teilnahme. Von den Zuschauereinnahmen, die sich auf 150 000 bis 200 000 Euro belaufen dürften, bleiben nur 45 Prozent beim SCP hängen. „Ohne Frage ist das finanziell wichtig für den Verein“, erklärt Niemeyer. Aber, so Niemeyer weiter: „Es ist bedeutend für die Außendarstellung des Vereins. Wir werden insgesamt positiver wahrgenommen. Das ist durch kein Geld der Welt zu ersetzen.“

RW Essen lässt Punkt liegen

Am Freitag der Sieg in Bonn, tags drauf patzte Regionalliga-Spitzenreiter RW Essen beim 1:1 gegen den 1. FC Köln II, nun ein Festtag für die Preußen im Pokal – so gehen Dinge mal wieder in die richtige Richtung. Wobei für Niemeyer das Aufeinandertreffen auch eine Zeitreise wird, er spielte fünf Saisons für die Hertha von 2010 bis 2015. Trainer Dardai und Co-Trainer Andreas „Zecke“ Neuendorf kennt er noch von damals, mit Torwart Rune Jarstein, der seinen Platz als Nummer eins an Alexander Schwolow verloren hat, oder Marvin Plattenhardt hat er noch zusammengespielt. „Fünf Saisons bei der Hertha – ich habe viel erlebt, war Kapitän bei einem Aufstieg in die Bundesliga, aber ich stieg auch ab mit dem Club“, blickt er zurück. Und wird dann melancholisch: „In Berlin wurde mein ältester Sohn geboren. Die Stadt an sich ist und bleibt für mich magisch.“

Nach VfL Wolfsburg nun Hertha

Die Preußen verdankten den Aufstieg in die 2. Runde des DFB-Pokals dem Wechselfehler des VfL Wolfsburg. Der Erstligist gewann nach 120 Minuten mit 3:1 in Münster, aber Trainer Mark van Bommel wechselt einmal zu viel, das DFB-Sportgericht entschied für Münster. „Keine Frage, gegen Wolfsburg war die Mannschaft in einer anderen Verfassung, kam aus einer Vorbereitung, in der alles glatt lief“, ordnet Niemeyer die Dinge ein.

Resthoffnung bleibt

Ob der SCP nun eine Chance gegen die erstarkte Hertha habe: „Für jeden Verein wie uns wäre schon ein Zweitligist ein schweres Los.“ Ein Erstligist ist umso vielfach schwerer für einen Viertligisten wie Münster zu bespielen. Niemeyer ist aber auch Fußballer, glaubt auch mal an das Unmögliche, ein Fitzelchen Hoffnung bleibt: „Es müssen Weihnachten und Ostern zusammenfallen, wirklich alles muss passen, wir brauchen die Fans.“ Und dann, nur dann, könnte es eine Sensation am Dienstag geben. Ganz ausgeschlossen ist das also dann doch nicht. Wieso eigentlich nicht?