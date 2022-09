Operation: SC Freiburg ohne Sallai nach Griechenland

«Er wird einige Wochen ausfallen. Die Operation war gut, aber unumgänglich», sagte Trainer Christian Streich. Sallai fehlt dem SC damit auch im Europa-League-Auswärtsspiel beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus am 15. September (18.45 Uhr/RTL+).

Sallai hatte in der Liga-Partie bei Bayer Leverkusen (3:2) am 3. September eine Fraktur des linken Augenbodens erlitten und war zunächst konservativ behandelt worden. Auch die Spiele gegen Karabach Agdam (2:1) zum Europapokal-Start und gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) in der Liga hatte der 25-Jährige verpasst.

Unabhängig von Sallai erwägt Streich nach der ersten von mehreren Englischen Wochen bis zur WM in Katar, «auf der einen oder anderen Position frische Kräfte reinzubringen.» Gegner Olympiakos habe «große Tradition» und «viele bekannte Spieler», sagte der Coach. «Wir haben großen Respekt vor dem Verein, aber natürlich keine Angst.»