Panders langer Weg zurück zu den Preußen

Münster

Er wohnt in Münster, er hat für Clubs wie den SC Nienberge oder Preußen Münster in seiner Heimatstadt schon gespielt. Nun ist der Ex-Nationalspieler und frühere Schalke-Profi Christian Pander wieder zurück und wird seinem „Herzensclub“ Preußen als Berater ehrenamtlich unterstützen – eine tiefere Zusammenarbeit in der Zukunft ist nicht ausgeschlossen.

Von Alexander Heflik