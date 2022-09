Pokal-Blamage beim Dunkeltreff - Preußen Münster scheitert in Erkenschwick 

Endstation Stimberg! Preußen Münster hat sich mit einer düsteren Vorstellung aus dem Westfalenpokal verabschiedet. Beim Sechstliga-Ersten SpVgg Erkenschwick verloren die mit der B-Elf aufgelaufenen Adler mit 4:5 im Elfmeterschießen. Die irregulären Bedingungen trugen auch dazu bei, dass in 90 Minuten kein Tor fiel. Eine Ausrede waren sie nicht.

Dass es ein denkwürdiger Abend werden würde, war schon 20 Minuten vor dem Anpfiff zu erahnen. Die mobile Flutlichtanlage, die in der Vorwoche genehmigt, aber vor dem Anstoß nie ausgetestet worden war, entpuppte sich als schlechter Scherz. Sie beleuchtete die Tartanbahn und die Seitenauslinie passabel, der Rest des Feldes blieb weitgehend im Dunkeln. Für die Zuschauer war es kein Sehvergnügen, die Trainer wussten auch nicht, wie und was sie coachen sollten. Na ja, und Schiedsrichter Cengiz Kabalakli, der die Begegnung aus unerfindlichen Gründen wirklich anpfiff, behielt auch nur schwer den Durchblick, auch wenn ihm kein offensichtlicher Fehler unterlief.

Westfalenpokal-Achtelfinale: SpVgg Erkenschwick - Preußen Münster Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe SCP-Coach Sascha Hildmann Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe SCP-Sportchef Peter Niemeyer Foto: Jürgen Peperhowe Teklab gegen Enes Schick Foto: Jürgen Peperhowe S Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok am Ball Foto: Jürgen Peperhowe Schiedsrichter Cengiz Kabalaki Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

Komplette Rotation

Wer auch immer grünes Licht für diese speziellen Bedingungen gegeben hatte – ausbaden mussten es die Spieler. Strukturierte Angriffe gab es auf beiden Seiten kaum. Der Regionalligist, der keinen Akteur aus der Startelf vom Samstag (2:4 in Aachen) von Beginn an aufs Feld schickte und fünf U-23-Spieler aufbot, kam nur zu Halbchancen. Etwa durch Aushilfskapitän Thomas Kok (2.) oder Kevin Schacht per Kopf (7.), ließ den Underdog aber im Laufe der ersten Hälfte immer besser ins Spiel kommen. Hinzu kamen auffällige Defizite in der Viererkette, die den Hausherren ein paar gefährliche Momente ebneten. Moritz Isensee deckte diese Schwächen auf, sein Abschluss ging aber weit vorbei (33.). Trotz des Mangels an Helligkeit hätte die zweite Preußen-Reihe schon deutlich mehr anbieten müssen. Doch zündende Ideen oder einfach mal Versuche aus der zweiten Reihe gab’s kaum. Erst Deniz Bindemann sorgte für einen Lichtblick, als er aus ganz spitzem Winkel draufhielt und die Querlatte traf (44.).

Leichte Besserung in Durchgang zwei

Die Stadt Oer-Erkenschwick hatte beim Scheinwerferlicht auf den Energiesparmodus gesetzt, den durfte sich der Favorit aber nicht leisten. Mit dem Seitenwechsel wurde es ja auch besser. Darius Ghindovean mit einer schönen Einzelaktion (49.) und Bindemann, der eine Hereingabe von Elias Demirarslan um Haaresbreite verpasste (51.), waren nah dran an der Führung. Dann kam Nicolai Remberg, der Leader sollte es richten. Später kamen mit Gerrit Wegkamp und Yassine Bouchama zwei weitere erfahrene Spieler. Doch ansehnlicher wurde das Geschehen nicht, was vor allem an zahlreichen eher kleineren Fouls des Westfalenliga-Ersten lag. Viele Unterbrechungen passten natürlich zu dessen Plan. Von Spielfluss konnte keine Rede sein, immerhin stand die Deckung jetzt sicher.

Geduldsspiel? Wettlauf gegen die Zeit? Die Preußen kamen auch in prominenterer Besetzung nicht mehr zu Chancen. Sonnenfinsternis hin oder her – das war dünn. Müßig die Frage, ob es mit Marc Lorenz, Thorben Deters oder Shaibou Oubeyapwa anders gelaufen wäre.

Bouchama trifft den Pfosten

Also dann. Elfmeterschießen am späten Abend. Auf das Tor vor den Erkenschwicker Fans. Was dann passierte, war fast nur zu erahnen. SCP-Keeper Tom Müller war nicht bei einem Ball in der Nähe. Dass vier seiner Kollegen souverän verwandelten, spielte keine Rolle mehr, da Bouchama nur den Pfosten traf. Goalgetter Oerterer, wer sonst, machte den Deckel drauf. Was für ein schwarzer Abend für Münster.

SCP: Müller - Mause, ter Horst, Koulis, Demirarslan - Kok - Ghindovean (86. Lorenz), Di Pierro (55. Remberg) – Teklab (64. Wegkamp, Bindemann (90. Grote), Schacht (64. Bouchama)

Schiedsrichter: Cengiz Kabalaki

Zuschauer: 1100

Tore (im Elfmeterschießen): 0:1 Grote, 1:1 Eisen, 1:2 Remberg, 2:2 Breilmann, 2:3 Lorenz, 3:3 Binias, Bouchama verschießt, 4:3 Isensee, 4:4 Wegkamp, 5:4 Oerterer – Gelb: Warnat, Isensee, Binias, Breilmann, Pilica / Remberg