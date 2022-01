Positionskämpfe bei den Preußen in der heißen Phase

Die erste Elf ist bei Preußen Münster vor dem Re-Start bei den SF Lotte am Samstag keinesfalls in Stein gemeißelt. Dank der hohen Kaderdichte hat Trainer Sascha Hildmann fast überall eine Auswahl. Eine Tendenz zeichnet sich dennoch ab. Inklusive kleiner Überraschungen.

Schmale fünf Wochen liegen zwischen dem letzten Auftritt des alten und dem ersten des neuen Jahres für Preußen Münster. Viel geändert hat sich also auch in der kurzen Vorbereitung nicht. Trotzdem gibt es an einigen Stellen im Kader spannende Positionskämpfe vor dem Re-Start bei den SF Lotte. Ein Überblick über die einzelnen Mannschaftsteile.