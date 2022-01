Preußen-Allrounder Hemmerich hat Hoffnung auf schnelle Rückkehr

Luke Hemmerich ist guter Dinge, dass er in dieser Woche wieder trainieren kann. Zuletzt warf ihn eine Sehnenreizung für 14 Tage zurück. In der Rückrunde möchte der Blondschopf mehr Spielanteile sammeln. Positionen für ihn gäbe es zuhauf.

In einem bewusst vielseitig aufgestellten Kader von Preußen Münster ist Luke Hemmerich vermutlich der flexibelste Profi. Er kann links und rechts in der Viererkette spielen, aber auch auf beiden Flügeln in der Offensive. Zu Einsätzen kam der 23-Jährige dadurch in der Hinrunde fast immer – sofern er denn fit war.