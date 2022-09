Preußen-Coach Hildmann sieht „keine Geheimnisse“ vor Spitzenspiel gegen Rödinghausen

Foto:

Am Donnerstag verlängerte Carsten Rump seinen Vertrag als Trainer des SV Rödinghausen bis 2025. Dabei hatte er offenbar durchaus höherklassige Angebote. Als sein Ex-Club Arminia Bielefeld und der VfL Osnabrück vor wenigen Wochen einen Coach suchten, stand der 41-Jährige auf der Favoritenliste. Vor gut einem Jahr löste er am Wiehen den Münsteraner Nils Drube ab, der mit vier Niederlagen gestartet war. Seitdem holte die Mannschaft im Schnitt 2,06 Zähler pro Partie, die vergangene Saison schloss sie noch mit 64 Punkten ab. Damit rutschte der Meister von 2020, der damals auf den Aufstieg verzichtete, automatisch in die Rolle des Mitfavoriten. Zumal sich der Verein die 3. Liga, in der nur noch 5000 Zuschauerplätze Zulassungskriterium sind, zutraut. Aktuell bietet das Stadion rund die Hälfte, ein Ausbau sei aber nun machbar. Mit sechs Siegen und zwei Schlappen ist der Start geglückt. Damjan Marceta, der vom FC Homburg (Regionalliga Südwest) kam, ist mit fünf Treffern in fünf Partien bester Angreifer. Der Münsteraner Yassin Ibrahim, der beim 1. FC Gievenbeck anfing zu kicken und auch in der D-Jugend des SCP spielte, kommt auf ein Tor. Am Freitag holte der Club als Reaktion auf den Ausfall von Stammkeeper Leon Tigges Baboucarr Gaye (24, zuletzt vereinslos, 13 Länderspiele für Gambia).