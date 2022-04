Preußen freuen sich auf Spitzenkulisse unter Flutlicht im Nachholspiel gegen Köln

Eine fünfstellige Zuschauerzahl ist nicht ausgeschlossen, wenn am Dienstagabend Fortuna Köln an der Hammer Straße gastiert. Ab 19 Uhr wird unter Flutlicht das Spitzenspiel nachgeholt, das am 11. März wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfiel. Inzwischen haben die Südstädter mit nur zwölf Punkten aus zehn Begegnungen ganz oben etwas abreißen lassen, ein West-Kracher bleibt der Vergleich aber allemal.

„Wir freuen uns total, das wird richtig gut vor so einer Kulisse“, sagt SCP-Trainer Sascha Hildmann, der in seinen 28 Monaten als Trainer im Verein nur ganz selten so viele Besucher auf den Rängen erleben durfte. „Was es noch schöner macht, ist, dass wir vorne und nicht hintendran sind.“ Der Spitzenreiter hat in den fünf verbleibenden Runden alles in der eigenen Hand. Warum es für die Rheinländer zuletzt nicht mehr optimal lief, weiß der Pfälzer nicht: „Qualität hat der Kader genug.“

Schulze Niehues zurück

Personell ist die wichtigste Botschaft, dass Keeper Max Schulze Niehues wieder fit ist. Er löst also Marko Dedovic im Kasten ab. Auch Thorben Deters hat seinen Faserriss abgehakt und ist eine gute Option als Joker. Da zugleich Jules Schwadorf seine muskulären Probleme überwunden hat, steht Hildmann womöglich erstmals seit langem vor der schwierigen Entscheidung, einen Akteur auf die Tribüne zu schicken. Neben den Dauerverletzten muss nur Simon Scherder aufgrund seiner Fußverletzung noch einmal aussetzen.

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Thiel – Klann – Remberg, Schwadorf – Langlitz, Wegkamp, Teklab

Liveticker aus dem Stadion ab 18 Uhr: