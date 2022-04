Preußen Münster hat nach Essener Remis alles wieder in der eigenen Hand

War das ein Knackpunkt wie einst 2011? Es gibt den besonderen Augenblick, in dem sich die Dinge in die entscheidende Richtung drehen. Als Preußen Münster am 23. Februar beim SV Rödinghausen mit 0:1 unterlag, schien das Titelrennen in der Regionalliga West gegen den SCP entschieden. RW Essen hatte fünf Punkte Vorsprung und noch eine Partie in der Hinterhand. Was sollte da noch schiefgehen für den Favoriten? Seit Dienstagabend haben es die Preußen in der eigenen Hand, die Rückkehr in die 3. Liga perfekt machen zu können. Die Tabelle ist begradigt. Denn RWE, der vermeintlich härteste Rivale, gewann nicht gegen RW Oberhausen, spielte 1:1 und übernahm eben nicht wieder die Tabellenspitze, ließ binnen drei Wochen schon zum dritten Mal Punkte in einem Nachholspiel. Das könnte das Momentum für den SCP gewesen sein. Ein bisschen fühlt es sich gerade wie die Pole-Position an.

An Spannung nicht zu überbieten

Sieben Spieltage sind nun noch zu absolvieren. Das Saisonfinale ist an Spannung nicht zu überbieten. Münster hat in der Woche nach Ostern das ungeheuer schwere Doppelpack gegen Fortuna Köln im eigenen Stadion und bei RW Oberhausen zu stemmen. Das sind schon Herkulesaufgaben. Die anderen fünf Partien unter diesen Voraussetzungen auch.

RW Essen hat es da auf den ersten Blick einfacher im Saisonfinale. Es geht fast nur noch gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte: 16, 14, 10, 18, 17, 7 und 11. So lauten die Tabellenränge der RWE-Gegner, aber das Team muss halt auch noch nach Rödinghausen, zum Rangsiebten. Da war doch was, werden sich die Preußen denken.

91 Punkte noch drin

Essen und Münster eint, dass beide Clubs noch die 90-Punkte-Marke erreichen können – die Mitbewerber aus Köln (maximal 86 Punkte), Wuppertal (84) und Oberhausen (81) nicht.

Die Preußen standen, als ihnen vor elf Jahren der Aufstieg in die 3. Liga gelang, nach der 0:1-Niederlage in Lotte auch vor einer diffizilen Situation. Trainer Marc Fascher stand zur Disposition, das Umfeld brodelte. Die Tabellenspitze wurde zusammengeschoben von Münster (45 Punkte), Mönchengladbach II (43), Lotte (42), Trier (42) bis Kaiserslautern II (40). Die Adler hielten an Fascher fest, einem Trainer, der spätestens 36 Stunden vor Anpfiff in seinem eigenen Tunnel verschwand. Was natürlich auch jetzt für den SCP 2022 gilt, das Team muss in den nächsten Wochen alles andere ausblenden. Bis zum 14. Mai gibt es nichts anderes als Siege, die Namen der Gegner spielen keine Rolle. „Münster ist für mich die stabilste Mannschaft der Liga“, sagte gerade erst Markus von Ahlen, Cheftrainer des Bonner SC, nach der 0:3-Niederlage. Der beste Adler-Torschütze Thorben Deters (zehn Treffer) hat mit dem SV Meppen zwei Aufstiege gefeiert. „Die mannschaftliche Geschlossenheit entscheidet“, sagt er. Der SCP ist in seiner Welt eine Wagenburg.

Sonntag in Gelsenkirchen

Damals, vor elf Jahren, rückte Münster nach der Niederlage von Lotte zusammen, die Adlerträger glänzten nicht, gewannen aber Spiele knapp, immer. Neun Siege, irgendwie Vereinsrekord, ließ der SCP folgen. Das Finale furioso begann mit einem 3:0-Sieg an einem Freitagabend. Der Gegner war Schalke II. Und an diesem Sonntag spielt Preußen wieder gegen die königsblaue Reserve.