Preußen holen Schabbing für den Kasten

Preußen Münster hat Keeper Roman Schabbing vom MSV Duisburg verpflichtet. Der 20-Jährige wird fester Bestandteil des Profikaders, seine Spielpraxis soll er sich aber in erster Linie bei der zweiten Mannschaft in der Oberliga Westfalen holen. „Er ist ein guter Typ, der als Torwart alle Anlagen mitbringt und mit seinen 1,96 Metern Gardemaß besitzt. Nach seinem letzten Jahr, in dem ihn eine Verletzung ausgebremst hat, braucht er jetzt vor allem Spielpraxis, die wir ihm in unserer U 23 auf hohem Niveau ermöglichen können“, betont Sportdirektor Peter Niemeyer und fügt an: „Wir sind froh, dass Roman sich für uns entschieden hat und sind gespannt, ihn bei seiner weiteren Entwicklung zu unterstützen.“

Mit dem Fußballspielen angefangen hat der gebürtige Ahauser in der Jugend des SV Heek. Über eine Station beim SuS Stadtlohn wechselte er schließlich 2018 in die U 17 der Zebras, wo er auch seine beiden U-19-Jahre verbrachte und 2021 zu den Profis hochgezogen wurde. Jetzt geht sein Weg an der Hammer Straße weiter, wo der Schlussmann bereits am Dienstag mit im Mannschaftsbus zum Testspiel gegen Borussia Dortmund II sitzen wird.