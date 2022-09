Preußen-Keeper Schulze Niehues erzürnt über Aachener Balljungen

Max Schulze Niehues bringt selten etwas aus der Ruhe. Das Verhalten einiger Balljungen bei der 2:4-Pleite in Aachen allerdings wollte der Keeper von Preußen Münster nicht unkommentiert lassen. Da waren sogar Beleidigungen im Spiel.

Die Emotionen befanden sich auf dem Siedepunkt. Nach der Partie tobte Henok Teklab lautstark im Kabinengang, das ging in Richtung Alemannia. Nicolai Remberg wollte sogar noch einmal umdrehen und zurück aufs Feld, um was „nachzubesprechen“ – wurde aber von seinen Teamkollegen gebremst. Zur Beruhigung gab es Hähnchenschnitzel mit Reis an Currysauce.