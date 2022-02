Preußen gehen mit Personalproblemen ins Hochrisikospiel gegen RW Essen

Natürlich war nach den Ereignissen des Hinspiels klar, dass die Partie zwischen Essen und Münster als Hochrisikospiel eingestuft werden würde. Für die Sicherheitskräfte, die nun am Sonntag massiv in der Anzahl auftreten werden, wäre ein weiteres Aufeinandertreffen im Geisterspiel-Modus oder mit nur 750 Zuschauern, wie zu Beginn des Jahres, einfacher gewesen. Nun aber werden 10 000 Zuschauer im Stadion sein, der SCP bringt 800 Fans mit. Die meisten werden sich in der sogenannten Gottschalk-Tribüne wiederfinden. Sie ist dem Kapitän der RWE-Auswahl gewidmet, die 1955 nicht nur Deutscher Meister wurde, sondern auch den DFB-Pokal gewann. August Gottschalk ist 2014 im Alter von 92 Jahren verstorben.

Keine Wiederholung der Vorfälle aus dem Hinspiel

Man könnte im Andenken an den Fußballer erwarten, dass sich die Fans im Stadion korrekt verhalten. Nicht so wie ein Teil des RWE-Anhangs, der am 14. September mit rund 200 Mann einen Durchbruch durch die Sicherheitsschleuse zur Gegengerade im Preußenstadion schaffte. In der Folge der Auseinandersetzungen wurden 30 Menschen verletzt, sechs davon mussten stationär behandelt werden. Am Sonntag wird zudem auf beiden Seiten mit dem Abbrennen von Pyrotechnik gerechnet.

Zum Sport: „Das Spiel wäre auch bei größerer Kapazität ausverkauft gewesen“, glaubt SCP-Coach Sascha Hildmann, 20 352 Plätze wären dann belegt gewesen. RWE hofft als Nebeneffekt auf 5000 verkaufte Spieltags-Abos für den Livestream – stolze 9,95 Euro kostet das.

Hildmann will zweiten Sieg gegen Essen

Er, also Hildmann, will im vierten Anlauf den zweiten Sieg gegen RW Essen als Preußen-Coach. Personell ist nicht alles rosig. Dennis Daube und Manfred Kwadwo fallen seit Monaten aus, Jules Schwadorf könnte sich noch freitesten nach Corona-Infektion, bei Henok Teklab, Darius Ghindovean und Luke Hemmerich dürfte das nicht mehr gelingen. Schwadorf und Hemmerich fehlt sowieso Spielpraxis. Teklab als Topscorer des SCP, der zuletzt aber nur von der Bank kam, und Neuzugang Ghindovean, der gegen Ahlen beim 2:0 an beiden Treffern beteiligt war, schmerzen als Ausfälle schon mehr.

Traf doppelt im Hinspiel gegen RW Essen: Thorben Deters. Foto: Jürgen Peperhowe

Preußen werden nicht abwarten

„Wir haben vollstes Vertrauen in die Truppe und in diejenigen, die da sind“, erklärt Hildmann kämpferisch. Und: „Die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt. Unser Spiel wird nicht abwartend sein.“ Ein Kampf auf Biegen und Brechen wird das. Hildmann glaubt, das, wenn der SCP die RWE-Standards kontrollieren kann, eine Siegchance besteht.

Münster: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Frenkert – Remberg, Klann, Wegkamp – Farrona Pulido, Langlitz, Deters.

Liveticker ab 13.30 Uhr unter www.wn.de/scp