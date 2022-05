Preußen haben zwei Angeschlagene und einen Rückkehrer

Vieles läuft super bei den Preußen, es sieht richtig gut aus im Aufstiegskampf. Doch vor der Partie gegen den SC Wiedenbrück am Freitagabend gibt es auch zwei Sorgenkinder, die zu Beginn der Woche nicht mit der Mannschaft trainieren konnten. Dafür kommt ein Langzeitverletzter zurück.

Zwei Sorgenkinder gibt es in Reihen der Preußen vor dem zweitletzten Ligaspiel am Freitag (19.30 Uhr) in Wiedenbrück. Jules Schwadorf hat Probleme mit der Achillessehne und Henok Teklab mit dem Knie.

Beide waren in den vergangenen Wochen Leistungsträger, konnten zu Beginn der Woche aber nicht mit der Mannschaft trainieren. Immerhin war ihnen individuelles Lauftraining möglich, ein Einsatz ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Winter-Rückkehrer Lukas Frenkert. Der Linksverteidiger, der sich am 2. März in Lotte eine Schultereckgelenksprengung zugezogen hatte und daraufhin operiert werden musste, ist wieder voll eingestiegen. Dass er im Saisonendspurt noch mal zum Zuge kommt, ist durchaus denkbar.