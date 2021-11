Preußen Münster im Freitagsfieber: Auch gegen Wiedenbrück unter Flutlicht

Fußball-Regionalligist Preußen Münster hat sich im Oktober zum Freitagabendspezialisten entwickelt: Drei Mal in Folge eröffneten die Münsteraner die Wochenendspieltage mit einem souveränen Dreier. Die nächste Gelegenheit bietet sich bereits am 26. November. Der SC Wiedenbrück bat darum, bereits am Freitag vorspielen zu dürfen. Da sagten die Preußen natürlich nicht nein ...

Anfangs hat der SC Preußen Münster noch ein wenig mit den Freitagen gefremdelt: Ein 1:1 bei RW Ahlen und eine 2:3-Niederlage bei Fortuna Köln vermiesten dem Regionalligisten die Freue am Freitagsflutlicht, ehe Sascha Hildmann und seinen Jungs ihren Frieden mit dem abendlichen Frühstart in den Spieltag machten: 2:1-Sieg in Bonn, ein 3:0 an der Hammer Straße gegen die Schalker Amateure und zuletzt ein ungefährdeter 3:1-Erfolg gegen den SV Lippstadt. Kein Wunder, dass die Preußen dem Wunsch von Ligakonkurrent SV Wiedenbrück, sein Gastspiel in Münster von Samstag (27. November) auf Freitag (26. November, 19 Uhr) vorzuziehen, nur zu gerne nachkamen. Ende November steht also das nächste Flutlichtspiel für die Preußen an – und pünktlich zum 1. Advent ein vorweihnachtlicher Feierabend.