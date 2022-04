Preußen Münster macht über 10.000 Fans glücklich

Um Schönheitspreise geht es im Saisonfinale der Regionalliga nicht mehr, nur Siege zählen. Und so hat der SC Preußen Münster alles richtig gemacht und Fortuna Köln mit viel Mühe mit 1:0 bezwungen. 10883 Zuschauer feierten diesen wichtigen Schritt in Richtung Liga drei.

Ein Jokertor von Deniz Bindemann hat Preußen Münster einen gewaltigen Schritt nach vorn im Titelrennen gebracht. Die hohe Hürde Fortuna Köln übersprang der Spitzenreiter im Nachholspiel nach zähem Ringen. Das 1:0 (0:0) war vielleicht der Prototyp des Arbeitssiegs, doch der fünfstelligen Saison-Rekordkulisse war das einerlei.

Starker Start

Angestachelt von der zünftigen Atmosphäre legten die Gastgeber spürbar motiviert los. Nach sechseinhalb Minuten hätte es fast gerappelt, als Gerrit Wegkamp an Keeper André Weis scheiterte, Sören Dieckmann so gerade den Nachschuss von Jules Schwadorf blockte und auch Luke Hemmerich Sekunden später einen Abschluss verzeichnete. Schon loderte es an der Hammer Straße. Auf der anderen Seite verschätzte sich Hemmerich bei einem langen Ball von André Dej, doch Dieckmann hob ihn weit über den Kasten (10.). Glück hatte der SCP, als Referee Lars Aarts den Zweikampf von Robin Ziegele gegen Mike Owusu weder als Notbremse wertete noch mit Elfer ahndete. Eine Viertelstunde war rum und der Gast lange angekommen.

Nachholspiel der Regionalliga West: Preußen Münster - Fortuna Köln Groß war die Freude der münsterischen Fans bei der Nachholpartie des SC Preußen Münster gegen Fortuna Köln. Foto: Jürgen Peperhowe Der SCP wollte mit einem Sieg seine Spitzenposition festigen und einen Verfolger auf Distanz halten. Foto: Jürgen Peperhowe Die Anhänger der Adlerträger hofften auf einen Heimsieg. Foto: Jürgen Peperhowe Für Fortuna Köln war ein Sieg Pflicht, um noch ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden zu können. Foto: Jürgen Peperhowe Es entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen Münster - Fortuna Köln - Kok gegen Leon Demaj Foto: Jürgen Peperhowe In der ersten Halbzeit hatte der SCP hatte einige Torchancen - die Fortuna aber auch. Foto: Jürgen Peperhowe Die offizielle Zuschauerzahl betrug 10.883. Foto: Jürgen Peperhowe In Durchgang 2 war der SCP weiter auf den Führungstreffer aus... Foto: Jürgen Peperhowe ... bis zur 77. Spielminute dauerte es, bis die Preußen zuschlugen. Foto: Jürgen Peperhowe Nach dem Treffer von Deniz Bindemann verteidigte der SCP die knappe Führung bis zum Abpfiff. Am Ende war der 1:0-Erfolg verdient, weil der SCP alles investierte - auch wenn nicht alle gelang. Foto: Jürgen Peperhowe Für den entscheidenden Treffer wurde Deniz Bindemann von seinen Mitspielern gefeiert. Foto: Jürgen Peperhowe Es folgen weitere Impressionen vom Spiel... Foto: Jürgen Peperhowe SC Preußen Münster - Fortuna Köln - Schauerte Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

Die Partie lebte von der ungeheuren Spannung, fehlerlos agierten beide Seiten nicht. Gerade, wenn es Richtung Strafraum ging, ließ sich eine gewisse Hektik nicht leugnen. Natürlich war bei missglückten Aktionen auch schneller ein Raunen zu vernehmen. Münster hatte noch nicht die Lösung für Lücken gefunden, riss sich aber den Hintern auf, gerade nach eigenen Ballverlusten.

Viel Mühe, wenig Fluss

Die Torszenen wurden im Verlauf der ersten Hälfte immer seltener. Keine Seite riskierte zu viel, die Abwehrreihen verteidigten aber auch aufmerksam. Doch nach einem Freistoß von Henok Teklab bekamen die Kölner den Ball nicht weg, stattdessen fiel er dem freien Ziegele vor den Fuß, der Weis umkurvte, aber aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf (41.).

Krampf bis zur Bindemann-Erlösung

Aus der Kabine kamen die Fortunen zunächst mit etwas mehr Schwung. Doch die dicke Gelegenheit gab’s auf der anderen Seite. Teklab nahm sich sein erstes richtiges Solo und legte perfekt für Alexander Langlitz nach innen, doch der brachte leicht bedrängt nur ein Schüss­chen in die Arme von Weis zustande (50.). Auch Wegkamp kam zum Schuss (53.). Trotzdem wuchs die Ungeduld auf den Rängen, zumal die Angriffe oft mit sehr ungenauen Pässen endeten. Allerdings war der Gegner in diesem Punkt auch nicht wesentlich besser.

Nach gut einer Stunde begannen die Kölner dann vermehrt, auf Zeit zu spielen. Nach vorn wagten sie sich nur noch selten. Die Münsteraner waren schon klar überlegen. Doch sie taten sich noch immer schwer mit klaren Zuspielen oder gar Möglichkeiten. Viele Fouls, viele Unterbrechungen – das Spitzenspiel wurde nicht ansehnlicher. Aber es ging in eine Richtung. Das zeigte, wer mehr Druck hatte, aber auch wer die besseren Kraftreserven mitbrachte. Ja, und dann war da der eine Moment! Einer, der irgendwie zur Partie passte, aber der auch nicht rational erklärbar war. Torhüter Max Schulze Niehues schlug die Kugel weit nach vorn, eher ungefährlich. Doch Jean Marie Nadjombe klärte völlig ohne Not mit dem Kopf in die Mitte, genau auf den Schlappen von Joker Deniz Bindemann. So cool wie der 19-Jährige muss man in dieser Szenerie erst mal bleiben, auch wenn er ganz frei stand. Volley nagelte er das Spielgerät in die Maschen – 1:0 nach 77 Minuten. Sofort zog sich der SCP zurück, die Ausgangslage hatte sich umgekehrt. Doch die Hausherren brachten das Ergebnis leidenschaftlich über die Bühne, auch wenn Langlitz noch einen 1000-Prozenter nach Bindemanns Pass ausließ (90.+1). Danach durfte ausgiebig gefeiert werden.

Statistik

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Hemmerich – Kok (86. Borgmann) – Remberg, Schwadorf (61. Deters) – Langlitz, Wegkamp (61. Bindemann), Teklab (68. Kwadwo)

Fortuna: Weis – Dieckmann, Fünger (66. Nadjombe), Löhden, Rumpf – Dej Batarilo-Cerdic (73. Kegel) – Owusu (46. Hölscher), Demaj, Marquet – Najar

Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch)

Tore: 1:0 Bindemann (77.)

Zuschauer: 10.883

Gelb: Schwadorf, Teklab / Dieckmann,Marquet, Kegel