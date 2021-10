Preußen Münster siegt souverän in Bonn

Der SC Preußen Münster hat sich vier Tage vor dem Pokalknaller gegen Hertha BSC (Dienstag, 18.30 Uhr) in Stimmung geschossen. Beim Bonner SC siegte der Regionalligist am Freitagabend mit 2:1 – und dabei deutlich souveräner als es der Spielstand vermuten lässt. Eine reife Leistung der Preußen lässt auf einen tollen Pokalabend hoffen.

Preußen Münster hat eine starke Reaktion gezeigt. Beim Abstiegskandidaten Bonner SC gewann das Team von Trainer Sascha Hildmann mit 2:1(1:0). Nicolai Remberg (8.) sowie Henok Teklab (66.) stellten vor 1545 Zuschauern im Nordpark den hochverdienten Sieg sicher, Sekunden vor dem Abpfiff markierte Serhat Güler den umstrittenen Anschlusstreffer für die Gastgeber, nachdem er Marcel Hoffmeier mehr als rustikal vom Ball getrennt hatte. Kleiner Ärger am Rande, aber Schwamm drüber: Sechs Tage nach dem schwachen 2:2 in Homberg war dies die von Hildmann geforderte Reaktion, wenige Tage vor dem DFB-Pokal-Hit gegen Hertha BSC am Dienstag im ausverkauften Preußenstadion ist der SCP zumindest wieder zurück in der Spur.

Wiedergutmachung geschafft

„Wir wollten nach dem 2:2 was gutmachen, wollten Fußball spielen und hatten Kontrolle“, sagte Trainer Sascha Hildmann. Und: „In der zweiten Halbzeit habe ich nur uns spielen sehen. Einziger Kritikpunkt ist, dass wir früher hätten mit 2:0 führen müssen.“ Also, Wiedergutmachung geschafft, das ging für den Coach in die richtige Richtung. Nur das 1:2 am Ende störte Hildmann.

13. Spieltag, Saison 2021/2022: Bonner SC - SC Preußen Münster Preußen oben auf: Wie hier Nikolai Remberg war der SCP am Freitagabend meist oben auf und gewann das Regionalliga-Spiel beim Bonner SC. Foto: S. Sanders Freitagabend, Flutlicht, Regen, Regionalliga - für manch ein Fußballfan ein Genuss. Foto: S. Sanders Preußen-Trainer Sascha Hildmann hatte eigentlich nicht viel zum Meckern - außer über das Wetter vielleicht. Foto: S. Sanders Freude über das 1:0 für Preußen Münster durch Nikolai Remberg. Foto: S. Sanders Da ist das Ding! Jubel nach dem 1:0 für die Adlerträger. Foto: S. Sanders Auf den Fuß gestiegen: Hier muss Julian Schauerte die Zähne zusammenbeißen. Foto: S. Sanders Meistens einen Schritt voraus waren die Preußen-Spieler. Foto: S. Sanders Die Spieler bedankten sich nach dem Spiel beim mitgereisten Anhang für die Unterstützung. Foto: S. Sanders Nicht zu stoppen am Freitagabend - der SC Preußen Münster gewann am Ende souverän. Foto: S. Sanders 2:0 - Der SC Preußen jubelt mit Teklab. Foto: S. Sanders Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto:

Hoffmeier zurück

Groß durchgewürfelt wurde die Preußen-Startelf nicht im Vergleich zum 2:2 bei Schlusslicht VfB Homberg. Innenverteidiger Marcel Hoffmeier kehrte nach Ablauf seiner Gelb-Sperre zurück ins Team. Zudem war Marvin Thiel erste Wahl. Hildmann setzte dieses Mal auf eine Vierer-Abwehrkette, die deutlich aufmerksamer und konzentrierter als zuletzt agieren sollte.

Remberg vollendet

Homberg reloaded dann? Da ging der SCP nach sieben Minuten in Führung, in Bonn erst nach acht. Aber wie: Nicolai Remberg leitete eine Kombination clever ein, Gerrit Wegkamp und Thorben Deters verlängerten, ehe Remberg einen Klassenangriff zum 1:0 veredelte. Das war stark, richtig guter Fußball. „Wir haben eine komplette Reaktion gezeigt, uns in alle Bälle geworfen. Das war auch notwendig“, sagte Remberg nach der Partie.

Das alte Leid mit den Chancen

Und der SCP blieb richtig am Drücker. Henok Teklab und Thorben Deters hatten so manche gute Idee sowie exquisite Chancen. Schon nach einer Viertelstunde hätten die Gäste höher führen müssen, Bonn hatte nichts entgegenzusetzen. Auch Alex Langlitz (31.) vergab aus bester Lage, wieder war Deters in der Vorbereitung mit dabei. Münsters Chancenplus war schon irgendwie beeindruckend, die Verwertung dann weniger. Dann kam der große Regen, und das Spiel stockte – obwohl ein Zufallsball der Hausherren durchrutschte, aber Tackie Sai stand bei seinem Treffer klar im Abseits. Die Führung des SCP zur Pause war hochverdient, aber sie war auch zu knapp.

Kurze Verschnaufpause

Und nach dem Wechsel? Münster ging erstmal nicht ins volle Risiko, bedächtiger Spielaufbau nennt man das. Bonn, das Kellerkind, spekulierte allenfalls auf einen Punkt, nur ein Törchen war dafür nötig. Also warteten alle auf dem Feld, die Roten aus Bonn und die in schwarzweiß aus Münster einfach mal ab. Das hatte zunächst ein wenig von Schach auf nassem Rasen, keiner wollte ausrutschen und dabei eine schlechte Figur machen. Oha.

Teklab macht alles klar

Henok Teklabs toller Schlenzer (54.), den BSC-Keeper Kevin Birk mit einer ästhetisch wohlfeilen Parade zur Ecke lenkte, beendete diese zurückhaltende Phase. Dann war Luke Hemmrich (63.), just eingewechselt, an der Reihe, aber er verwertete das traumhaft gute Zuspiel von Deters nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte der SCP bereits sieben „Qualitätschancen“ angesammelt, Bonn keine. Münsters Vorsprung von 1:0 fühlte sich dabei nur hauchzart an. Komisch.

66 Minuten mussten die Preußen warten, ehe die Überlegenheit belohnt wurde. Mit Hemmerich ging es ganz schnell auf der linken Seite, vorne staubte der quirlige Teklab ab. Das war die Vorentscheidung.

Später wollte Hemmerich noch einen Elfmeter, die Preußen versuchten dies und das. Aber nach dem 2:0 waren alle offenen Fragen geklärt – der späte Anschlusstreffer änderte nichts mehr am Gesamtbild. Das Ding hatte der SCP gewuppt.