Preußen Münster trotzt beim 2:0 in Aachen allen Widerständen

„Wenn am Spieltag der Trainer vom Spieler angerufen wird, dann ist das nie was Gutes.“ Preußen-Trainer Sascha Hildmann schwante Übles, als sein Handy am Samstagmorgen um 7.32 Uhr zur Unzeit zum Leben erwachte. Am anderen Ende der Leitung meldete sich sein Torwart Nummer eins, Max Schulze Niehues. Am Mittwoch im Pokalspiel noch auf dem Posten zwischen den Pfosten, Donnerstag und Freitag bei jedem Training am Start – und Samstagmorgen am Telefon. In Zeiten steten Pandemie-Alarms hatte das gute alte Magen-Darm-Virus den Preußen-Keeper lahmgelegt, nicht minder effektiv wie der Corona-Kollege, der mit Julian Schauerte, Jan Dahlke, Marvin Thiel und ausgerechnet Torhüter Nummer zwei, Marko Dedovic, gleich vier Preußen auf seiner Abschussliste hatte. „Auch das noch, das passt“, kommentierte Hildmann diesen zusätzlichen Ausfall mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Glücklicherweise hatte sich pünktlich zum Abschlusstraining der zuvor angeschlagene Steffen Westphal einsatzbereit zurückgemeldet. Oberliga-Keeper Veith Walde nahm auf der Bank Platz.

Drei Fragen an Steffen Westphal Foto: Nicht Corona, sondern Magen-Darm-Probleme sorgten am Samstag in Aachen für die größte Überraschung auf dem Spielberichtsbogen. Steffen Westphal, selbst gerade rechtzeitig aus dem Lazarett zurück, musste einspringen. Auf der Bank nahm U-23-Keeper Veith Walde statt. Westphal hielt die Null – und stand im Anschluss Rede und Antwort. ,Am Mittwoch fehlte Ihr Name auf dem Spielbericht, am Donnerstag war an Training noch nicht zu denken – am Samstag zwischen den Pfosten. Wie geht das? ,Steffen Westphal: Ja, am Mittwoch war ich angeschlagen. Gut, dass das so schnell vorbeiging. Das Abschlusstraining konnte ich noch mitmachen … ,Und dann ganz überraschend zum Einsatz. Total nervös? ,Westphal: Ja, das kam überraschend. Aber nervös war ich nicht. Ich habe super trainiert in den letzten Wochen, habe mich super gefühlt. Für mich war klar, ich bin bereit. Ich bereite mich vor jedem Spiel sehr gut vor, ob ich spiele oder nicht. Und es war ja auch nicht mein erstes Spiel. In der vergangenen Saison hab ich schon gegen die Schalker Amateure gespielt. ,Ein Zu-null-Spiel in einem tollen Stadion vor 3900 Fans, das schreit nach mehr. Was wünschen Sie Max Schulze Niehues vor dem letzten Saisonspiel am Samstag? ,Westphal: Ich hoffe, dass er schnell zurückkommt. Er ist eine ganz wichtige Stütze im Spiel, ich drücke ihm die Daumen. ...

90 Minuten später, nach dem 2:0 (2:0)-Sieg der Preußen auf dem Aachener Tivoli, hatte Hildmann seinen Burgfrieden mit der brenzligen Personalsituation geschlossen. Ende gut – irgendwie doch alles gut, zumindest für den Moment. „Wir hatten eine gute Truppe auf dem Platz“, befand Hildmann, dessen Sorgen aber direkt hinter der ersten Elf auf der Bank beginnen: „Robin Ziegele und Deniz Bindemann waren keine Alternative, die haben wir mitgenommen fürs Teamgefüge. Ich wollte auch noch Manni Kwadwo mitnehmen, das haben wir dann aber gelassen. Alles keine Alternativen zum Einwechseln.“ Die bot aus dem Regionaloliga-Kader einzig Joshua Holtby, der nach 73 Minuten die starke Vorstellung von Manuel Farrona Pulido beendete. U-19-Goalgetter Maxim Schröder bekam noch zehn Minuten Einsatzzeit, sein Kapitän Noah Kloth sammelte in der Nachspielzeit einen weiteren Regionalliga-Eintrag für seine Fußballvita.

Dauerthema Chancenverwertung

Zu diesem Zeitpunkt waren die drei Punkte sicher und trocken im Preußen-Rucksack verstaut. Trotz des Ausfalls der beiden ersten Keeper und ohne zwei etatmäßige Außenverteidiger spielte die Preußen-Defensive in der Spielanalyse keinerlei Rolle, weil sie ihren Job gegen harmlose Aachener vorbildlich erledigte. Sowohl die Entscheidung als auch die Kritikpunkte gingen auf das Konto der Offensivabteilung, die einerseits überzeugend die beiden Treffer des Spiels verbuchte und auf der anderen Seite nervtötend etwa zehn mögliche Tore eben nicht machte. „Ich weiß auch nicht. Wir trainieren es jede Woche bis zum Umfallen. Das Thema Chancenverwertung begleitet uns die ganzen letzten Wochen und Monate“, sagte Simon Scherder, Innenverteidiger anstelle des angeschlagenen Ziegele und Kapitän anstelle des corona-positiven Schauerte. „Hoffentlich wird es nächstes Jahr besser, oder vielleicht schon nächste Woche.“

Darauf hofft auch der Trainer, der dem eklatanten Missverhältnis zwischen Chancen und Toren ebenfalls ratlos gegenübersteht. „Wir schreiben mit, wir sprechen darüber – natürlich, aber irgendwann ist ja auch alles gesagt“, so Hildmann. „Aber auf der anderen Seite: Wenn du so viele Torchancen hast, bist du auch schon klar überlegen. Wir haben ja heute einen geilen Fußball gespielt.“ In Aachen haben die Preußen ihren Status als größter Chancenproduzent der Liga zumindest nachdrücklich bestätigt.

Deters und Wegkamp treffen

„Aber heute ist alles gut gegangen“, so Scherder, der mit seiner Hintermannschaft nichts anbrennen ließ – und somit schon einmal die halbe Spieltagsmiete einfuhr. Den Rest erledigten Thorben Deters (19.) nach Vorarbeit von Farrona Pulido sowie Gerrit Wegkamp (42.), freigespielt von Alexander Langlitz. Das reichte für die drei Punkte – mehr geht nicht. Dazu eine sehr gute Vorstellung des kleinen Kollektivs, das macht Mut für den Jahresabschluss am Samstag gegen die Mönchengladbacher Reserve. Im Training werden einmal mehr Abschlüsse trainiert – und am Spieltag geht der Trainer nicht an sein Handy.