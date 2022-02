Preußen-Neuling Ghindovean feiert Debüt zum Zungeschnalzen

Als Darius Ghindovean, so etwas wie der Matchwinner des SC Preußen Münster, kurz nach Abpfiff die ersten Interviews in der Mixed-Zone gab, beobachtete Trainer Sascha Hildmann das Geschehen im Vorbeigehen ganz genau. Er grinste, während er beide Hände nach unten drückte und damit zum Ausdruck bringen wollte: Bleibt alle ruhig, hebt nicht ab, macht den Jungen nicht verrückt, und Darius, heb’ du keinesfalls ab. So viel durfte ein jeder aus der Gestik entnehmen. So oder so ähnlich. Seine Preußen hatten gerade in einem mühsamen Abnutzungskampf gegen RW Ahlen mit 2:0 (0:0) gewonnen.

13-mal ungeschlagen

13 Partien in Serie ist der SCP nun ungeschlagen in der Regionalliga, zehn davon gewann er, weiterhin beträgt der Abstand auf den Tabellenführer fünf Punkte – nächsten Sonntag geht es zum Ligaprimus RW Essen, der beim VfB Homberg spät durch ein Eigentor 1:0 siegte. Hildmanns Serie muss da mindestens halten, um nicht am 26. Spieltag im Titelrennen runterzukippen. „Vor der Pause fehlte uns etwas der Mut. Nach dem Wechsel haben wir alles riskiert“, bilanzierte er. „Da hat sich unsere starke Ersatzbank ausgezahlt. Wir müssen alle ruhig bleiben.“

Farrona Pulido im Glück Foto: Kein guter Tag für Manuel Farrona Pulido. Was er versuchte, das misslang. Am Ende hatte der Außenstürmer noch Glück, nach einem Foul an Andreas Ivan nur verwarnt worden zu sein. „Er setzt sich unfassbar unter Druck. Die Trainingsleistung kann er noch nicht im Spiel zeigen“, so Coach Sascha Hildmann über ihn. ...

Tatsächlich wechselte Münsters erster Übungsleiter den Sieg praktisch ein, weil der SCP gegen die offensiv verteidigenden Gäste arge Probleme hatte. Torwart Max Schulze Niehues hatte zwei, drei Wackler im Spiel, auch weil er so viele Ballkontakte wie ein zentraler Mittelfeldspieler hatte. Münster versuchte alles spielerisch auf einem Platz zu lösen, dessen Haltbarkeitsdatum abgelaufen schien. Vor der Tribüne spielten beide Teams fast auf einem vertikutierten Geläuf, Filigranes war an dieser Stelle praktisch unmöglich.

Während Ahlen erstklassig über das ganze Feld attackierte, allerdings offensiv wenig zustande brachte, quälte sich der SCP. Pfostentreffer von Alexander Langlitz (5., 14.) täuschten nicht darüber hinweg, dass Chancen ein rares Gut waren. Auch RWA hatte zwei exquisite Fernschüsse von Andreas Ivan (27., 45.) und hätte auch von ungewohnten SCP-Abspielfehlern profitieren können. Es war zwischenzeitlich eine zerfahrene Partie, wenig spektakulär, aber extrem verbissen.

Böllerwurf aufs Spielfeld Foto: Erstmals seit November gab es keine nennenswerte Zuschauer-Beschränkung mehr für die Preußen. 5191 Zuschauer, die auch die Stehplätze wieder bevölkerten, waren eine gute Marke. An viele Fans verschenkte der Club bei der Einlasskontrolle an der Tribüne schwarz-weiß-grüne Schals. Allerdings blieb das Heimpublikum relativ lange sehr leise. Radau machten hingegen die rund 350 Ahlener. Gleich viermal zündeten sie einen Böller. Einen warfen die Anhänger sogar auf den Platz, als Thorben Deters und Manuel Farrona Pulido einen Eckball ausführen wollen. ...

Dann kam zunächst Top-Vorbereiter Henok Teklab nach einer Stunde ins Spiel, Ghindovean wenig später. Keine fünf Minuten später war Ahlens Abwehr ausgehebelt, weil durch Teklabs Pass in die Tiefe Ghindovean sich an der Grundlinie in Szene setzen konnte – und Alexander Langlitz sein drittes Saisontor leicht fiel. Kurios, dass Sekunden zuvor Ivan SCP-Schlussmann Max Schulze Niehues zu einer Glanztat zwang. 0:1 oder 1:0 – dazwischen lagen keine 60 Sekunden. Verrückt, oder?

„ »Ein verdienter Sieg.« “ Sascha Hildmann

Als drei Minuten vor dem Ende Ghindovean das 2:0 von der Strafraumgrenze markierte, waren die Dinge geklärt. „Ein verdienter Sieg“, sagte Hildmann. Das stimmte, andererseits hing der phasenweise am seidenen Faden. Nach dem 1:0 über Wegberg-Beeck war dies im zweiten Punktspiel des Jahres das zweite Zu-Null-Spiel – eine Woche vor dem West-schlager in Essen ein starkes Zeichen der Preußen.

Remberg blutet zweimal Foto: Gleich zweimal musste Nicolai Remberg am Spielfeldrand kleine blutende Wunde behandeln lassen. Die erste nach einem Stollentritt auf den Arm, die einen Verband nach sich zog, die zweite wegen einer klaffenden Lippe. „Das macht mir nichts aus, das kann ich ausblenden“, sagte er. Glücklich war der 21-Jährige, dass er nicht seine fünfte Gelbe Karte bekam. „Ich war vorsichtig, gegen RW Essen geht es um alles.“ Eine Sperre in der Top-Partie beim Spitzenreiter wäre wirklich ärgerlich gewesen. ...

Und Ghindovean? Zufrieden? Glücklich? Selbstkritisch? „Es geht eigentlich immer noch besser“, sagte er ruhig nach der Partie. Vielleicht meinte er seinen Fallrückzieher in einer der letzten Spielsequenzen. Nicht auszudenken, wenn dieser Ball auch noch im Tor gewesen wäre. Aber der 21-Jährige, vom MSV Duisburg am letzten Tag des Transferfenster verpflichtet, blieb bescheiden. Guter Start, Top-Mitspieler, der Anfang ist gemacht.

Wohnung in Roxel

Sonntag schläft er noch einmal im Hotel, Montag bezieht er seine Wohnung in Roxel. Er will nicht bald, er will sofort ankommen beim SCP und in Münster. Zeit verschwenden ist momentan nicht angesagt.