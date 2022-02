Preußen Münster plant den siebten Streich bei RW Essen

Am Sonntag steht im Stadion an der Hafenstraße der 78. Pflichtspiel-Vergleich zwischen RW Essen und Preußen Münster an. Coach Sascha Hildmann könnte mit einem Erfolg in einen elitären Kreis aufsteigen. Nur sechs Trainern gelang seit 1950 mit dem SCP ein Auswärtssieg in Essen.

Häufiger als gegen RW Essen trat Preußen Münster in Meisterschaft und Pokal nur gegen Alemannia Aachen an: 80 Mal. Am Sonntag steht im Stadion an der Hafenstraße der 78. Pflichtspiel-Vergleich an. Münsters Bilanz in der RWE-Heimstatt ist fast schon deprimierend. Also: Begründet Fußballlehrer Sascha Hildmann möglicherweise mit einem Sieg den Status der „glorreichen Sieben“? Denn nur sechs Trainern gelang seit 1950 mit dem SCP ein Auswärtssieg in Essen – in 38 Anläufen, 33:73 Tore sind auch keine vielversprechende Bilanz. Der Club der siegreichen Preußen-Trainer ist also elitär: Ferdinand Fabra (1950), Günter Hentschke (1957), Kuno Klötzer (1958), Peter Vollmann (1998), Stefan Grädler (2001) sowie Roger Schmidt (2009).