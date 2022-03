Preußen-Routinier Scherder bereit für nächste Runde im Wechselspiel

Volle Kapelle – so heißt es immer so schön, wenn Mannschaften keine Ausfälle zu verzeichnen haben. Von diesem Zustand ist Preußen Münster noch etwas entfernt, denn mit Dennis Daube, Lukas Frenkert und Manfred Kwadwo gibt es drei Langzeitpatienten, deren Rückkehr frühestens ganz am Ende der Saison realistisch wird. Doch nach Wochen, in denen es immer wieder Verletzte oder Erkrankte gab, hat der Regionalligist vor dem Gastspiel des Bonner SC keine Sorgen.

Schulze Niehues und Wegkamp fit

Denn mit Torhüter Max Schulze Niehues und Gerrit Wegkamp, die zuletzt coronabedingt zwei Partien verpassten, gibt es zwei Rückkehrer, die die ganze Woche schon wieder im Teamtraining und belastbar sind. Vielleicht am wichtigsten ist aber, dass Simon Scherder grünes Licht gegeben hat. Der Innenverteidiger musste wegen eines Risses am Fuß zuletzt gegen den VfB Homberg zuschauen. Robin Ziegele kam für ihn im Abwehrzentrum zum Zug, fehlt nun aber wegen der fünften Gelben Karte. Das Wechselspiel der beiden dürfte sich demnach am Samstag fortsetzen, auch wenn Jannik Borgmann gleichfalls auf seine Chance lauert.

Mehrere Positionskämpfe

Spannende Positionskämpfe gibt es allemal. Hinten links kommen Luke Hemmerich, Marvin Thiel und Borgmann infrage, auf den Achterstellen sind Nicolai Remberg, Darius Ghindovean, Jules Schwadorf und Thorben Deters Kandidaten – und in der Offensive rangeln Wegkamp, Deniz Bindemann, Alexander Langlitz, Manuel Farrona Pulido und auch Deters um zwei Plätze neben dem wohl gesetzten Henok Teklab. So viel ist sicher: Die Bank des Tabellenführers ist am Samstag stark.