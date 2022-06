Preußen-Rückkehr von Marc Lorenz perfekt

Lange hatte es sich angebahnt, nun ist das Comeback offiziell. Marc Lorenz verstärkt Preußen Münster zur neuen Saison und kehrt damit in seine Heimatstadt zurück. Der 33-Jährige war zuletzt für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga am Ball.

Im Nachwuchs von Preußen Münster ging Marc Lorenz vor mehr als 15 Jahren seine ersten Schritte im leistungsorientierten Fußball und machte nach einem Zwischenstopp in der Schalker Knappenschmiede hier auch seine ersten Spiele im Seniorenbereich. Es folgte eine beeindruckende Karriere als Profi. 13 Jahre nach seinem Debüt in der ersten Mannschaft der Adlerträger kehrt er nun zurück an die Hammer Straße.

„Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, ihn vom Preußen-Weg zu überzeugen und nun einen Spieler mit so großem Erfahrungsschatz in unseren Reihen zu haben. Marc hat in den vergangenen Jahren seine Klasse auf höchstem Niveau bewiesen und verfügt auch mit 33 Jahren noch über eine außergewöhnliche Qualität als Fußballer und als Typ, die unserer Mannschaft und vor allem den jungen Spielern in unseren Reihen guttun wird“, sagt Sportdirektor Peter Niemeyer über die Rückkehr des gebürtigen Münsteraners.

Vorfreude auf sportliche Rückkehr

Lorenz betont: „Es ist immer schön, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe den Verein nie aus den Augen verloren und natürlich verfolgt, wie viel Bewegung mittlerweile im Club und im Umfeld herrscht. Ich verspüre heute die gleiche Vorfreude wie vor mehr als zehn Jahren und habe richtig Bock, wieder loszulegen. Ich habe einiges erlebt in den vergangenen Jahren, das will ich jetzt hier an die jungen Spieler weitergeben und vorneweg marschieren.“

Von 2009 bis 2011 spielte Marc Lorenz bereits für den SCP und feierte 2011 auch den Aufstieg in die 3. Liga. Über Stationen bei den SF Lotte, Arminia Bielefeld und den SV Wehen Wiesbaden kam er schließlich zum Karlsruher SC, für den er zuletzt fünf Jahre auflief. 102 Spiele in der 2. Bundesliga, 160 Drittliga-Spiele sowie 111 Einsätze in der Regionalliga West sowie 14 Partien im DFB-Pokal untermauern die Qualität des Flügelspielers.