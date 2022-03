Preußen schonen angeschlagene Akteure am spielfreien Wochenende

Das spielfreie Wochenende hat Preußen Münster für zwei Trainingseinheiten genutzt. Aber nicht alle Akteure machten diese mit. Denn nach wie vor ist das Lazarett groß. Einige Spieler haben allerdings berechtigte Hoffnungen auf ein Comeback am Sonntag in Düsseldorf.

Training am Freitag, Training am Samstag, frei am Sonntag und Montag – Fußball-Regionalligist Preußen Münster hat die unfreiwillige Pause am Wochenende für zwei intensive Einheiten und dann zum Durchschnaufen genutzt. Nach der Absage des Heimspiels gegen Fortuna Köln tat es den zahlreichen angeschlagenen Akteuren gut sich zu schonen.

Bindemann wieder fit

„Wir haben aber mit den anderen ganz ordentlich gearbeitet“, sagt Trainer Sascha Hildmann. Er hat Hoffnung, dass Thorben Deters, der sich nach seiner Corona-Infektion noch nicht freitesten konnte, der kranke Manuel Farrona Pulido und der wieder eingestiegene Jannik Borgmann mit Blick auf das Spiel bei Fortuna Düsseldorf II (Sonntag, 14 Uhr) wieder voll einsetzbar sind.

Enger wird es für Alexander Langlitz (muskuläre Probleme). Jan Dahlke und Gerrit Wegkamp (beide Knieprobleme) pausierten nur aus Vorsicht. Deniz Bindemann ist wieder dabei, Marvin Thiel hat die Folgen des Böllerwurfs in Essen weitgehend auskuriert. Er hätte Sonntag in der U 23 gespielt, doch die Partie fiel aus.