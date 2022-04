Preußen senden im Titelrennen eine schnelle Botschaft nach Essen

Preußen Münster lässt nicht locker. Gegen den Bonner SC fuhr der Tabellenführer der Regionalliga West den dritten Sieg ohne Gegentor am Stück ein. Alles in Ordnung, alles nach Maß. Dass die lange Überzahl nicht zu mehr Toren führte, war vielleicht der einzige kleine Makel.

Auf die Botschaft von der Hammer Straße mussten die Sympathisanten von RW Essen nicht einmal fünf Minuten warten, ein Ei wäre nicht hartgekocht gewesen in dieser Zeit. Der Titelanwärter von der Hafenstraße hatte am Freitag mit allerletzter Kraft 2:0 gegen den 1. FC Köln II gewonnen – und die Spitze in der Regionalliga West erobert.

Als Thorben Deters um 14.05 Uhr am Samstag zum 1:0 für Preußen Münster gegen den Bonner SC traf, war das Statement der Elf von Trainer Sascha Hildmann klar. Die Tabellenführung war nur geliehen, für nicht einmal 17 Stunden, eine Art Muskelspiel der Adlerträger. Am Ende hieß es fast schon standesgemäß 3:0 (2:0) für die Preußen, weil auch noch Luke Hemmerich (38.) und Jan Dahlke (90.+2) trafen. Erleichtert wurde die ganze Sache, da sich Sertah Güler eine kuriose Gelb-Rote Karte (24.) abholte und dem BSC einen bärigen Dienst erwies.

Ausrutscher haben Folgen

Immer deutlicher wird, dass nun jeder Ausrutscher fatale Folgen haben wird im Titelrennen. Das kann schon ein Unentschieden sein, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der zukünftige Meister in der Regionalliga möglicherweise alle noch ausstehenden Partien gewinnen muss. Münster und Essen liefern sich dabei ein knüppelhartes Fernduell. Jeder schaut auf den anderen, keiner gönnt dem anderen was, warum auch? „Das war typisch Essen“, befand SCP-Coach Sascha Hildmann. „Ich habe gehört, das Spiel war nicht so gut.“ Gemeint war der Auftritt von RWE am Freitag. Der SCP wiederum hat seit der Pleite in Rödinghausen satte 16 von 18 Punkten geholt.

„ »Der Torwart war beim ersten Kontakt gleich da. Das habe ich dann ganz gut gelöst.« “ Thorben Deters

Typisch Preußen war aber auch, dass das Team deutlich höher hätte gewinnen können. In der ersten Halbzeit trieb Nicolai Remberg die Gastgeber mit einer für Regionalliga-Verhältnisse fantastischen Leistung voran. Gewann Remberg Zweikämpfe, entstand Gefahr. Er war omnipräsent. So auch beim 1:0, als der 21-Jährige den Ball gewann und gleich maßgerecht zu Deters beförderte. „Der Torwart war beim ersten Kontakt gleich da. Das habe ich dann ganz gut gelöst“, erklärte Deters. Er, der verletzt und erkrankt nur suboptimal ins Fußballjahr 2022 gestartet war, erhöhte damit sein Trefferkonto. „Zehn Tore habe ich bislang noch nie in einer Saison geschossen. Das macht mich stolz“, sagte der 26-Jährige. Für die Preußen dürfte vor allem eines wichtig sein, Deters’ Aufstiegserfahrung: „Das ist mir zweimal in Meppen gelungen, mit der A-Jugend in die Bundesliga und mit der Ersten in die 3. Liga.“

Kok vertritt Corona-Ausfall Klann Foto: Gleich fünf Wechsel nahm Preußen-Trainer Sascha Hildmann im Vergleich zur Vorwoche vor. Nicht alle waren freiwillig. Dominik Klann meldete sich am Samstagmorgen (wie tags zuvor schon Manuel Farrona Pulido) mit Corona ab. Ihn ersetzte als Sechser Thomas Kok, für den später Jules Schwadorf wegen des hohen Ballbesitzanteils übernahm. In den Kasten kehrte Max Schulze Niehues nach seiner Genesung für Marko Dedovic zurück. Simon Scherder übernahm im Abwehrzentrum wieder für den gesperrten Robin Ziegele, Nicolai Remberg löste im Mittelfeld Schwadorf nach abgesessener Sperre ab. Außerdem durfte vorne links Thorben Deters mal wieder von Anfang an mitmachen, dafür erhielt Alexander Langlitz eine Pause, Henok Teklab rutschte dadurch von der linken wieder auf die rechte Seite. ...

Da will der SCP hin. Gegen Bonn kam den Preußen Mitte der ersten Hälfte zur Hilfe, dass Schiedsrichter Karsten Schuh aus Kaarst den Bonner Güler vom Feld schickte. Der BSC-Torjäger schimpfte und schimpfte, auch nach der ersten Verwarnung schimpfte er weiter. So wurde ein Schuh daraus, weil der gleichnamige Referee in einem Anflug von theatralischtauglicher Dramatik Doppel-Gelb und dann Rot zeigte. Alles in einem Abwasch. Bemerkenswert

So wurde es für die Preußen zu einer leichten Aufgabe. Chancen gab es im Füllhorn, aber erst ein Kopfball-Lupfer von Luke Hemmerich half zum 2:0 nach 38 Minuten sorgte für Beruhigung.

So haben die anderen gespielt Foto: Was wäre RW Essen momentan ohne Simon Engelmann? Vielleicht schon deutlicher hinter dem SC Preußen in der Tabelle. Am Freitag gewann RWE vor 10 070 Zuschauer gegen den 1. FC Köln, weil der Stürmer nach 85 Minuten erst zur Führung traf. Er war der Dosenöffner in diesem Spiel, hat jetzt 19 Saisontore geschossen. Am Dienstag kann Essen eine Art Geradestellung der Tabelle erreichen und wieder Tabellenführer werden – dafür müsste das Nachholspiel gegen RW Oberhausen gewonnen werden, sonst bleibt Münster vorn. Und RWO hat seinerseits noch nicht alle Hoffnung auf die Meisterschaft aufgegeben. Obwohl das 1:1 bei Fortuna Köln eigentlich etwas zu wenig war. Auch für die Südstädter, die jetzt Dritter sind, allerdings mit fünf Punkten Rückstand schon auf den SCP. Und Köln sucht einen neuen Trainer, Alexander Ende verlässt im Sommer den Club. Der Wuppertaler SV spielte gegen KFC Uerdingen nicht – Wintereinbruch. ...

Als nach einer weiteren Halbzeit abgepfiffen wurde, gab es keine große Manöverkritik, nur Detailfragen an den siegreichen Coach Hildmann. Warum er den jungen Deniz Bindemann so früh herausgenommen hatte, obwohl der Spielpraxis und Wettkampfhärte benötigt. Oder warum Jan Dahlke so spät ins Spiel kam, obwohl auch der Joker dringend Minuten und Tore gebrauchen kann. „Mehr Tore hätte ich mir auch gewünscht“, so Hildmann. „Das war ein bisschen ein Hase-Igel-Spiel, wir haben hinten nichts zugelassen. Aber vorne fehlte manchmal etwas Zug.“

Einzelkritik: SC Preußen Münster – Bonner SC Foto: Lisa Stetzkamp <strong>Max Schulze Niehues:</strong> Nach Corona zurück im Kasten, aber ohne jede Beschäftigung. Sowas kommt auch in der Regionalliga nicht oft vor. Note: 3 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Julian Schauerte</strong>: An seinem Ehrentag in der Defensive wenig gefordert. Solide Leistung, allerdings hätte er aus dem Platz, der ihm gelassen wurde, auch noch mehr herausholen können. Gutes Zusammenwirken mit Henok Teklab. Note:3 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Simon Scherder</strong>: Der Routinier begann an seinem Geburtstag für den gesperrten Robin Ziegele und verrichtete seinen Job ohne Fehl und Tadel. Auch die Anspiele nach vorne waren ordentlich. Nur bei den vielen Ecken kam er irgendwie zu selten an den Ball. Note: 2,5 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Marcel Hoffmeier</strong>: In der ersten Viertelstunde mit einigen groben Unkonzentriertheiten, die aber nicht bestraft wurden. Allerdings straffte er sich und war nachher wie gewohnt ein wichtiger Faktor im Aufbau und brachte viele kleine Dribblings ein. Note: 3 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Luke Hemmerich</strong>: Schon wieder ein Tor für den blonden Außenverteidiger. Per Kopf überwand er Keeper Kevin Birk. Bei einer ganz ähnlichen Szene war er kurz zuvor noch zu überrascht. Auch sonst mit einigen guten Vorstößen. Note: 2,5 Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Thomas Kok</strong>: Unauffällig, aber ohne Fehler vertrat der Niederländer Dominik Klann auf der Sechs. Im Zweikampf sehr entschlossen, beim Pressing relativ hoch mit im Boot. Dennoch war nach einer Stunde schon Schluss. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Nicolai Remberg</strong>: Nach abgesessener Sperre bester Preuße der ersten Hälfte, nicht nur weil er das 1:0 sehenswert und zielstrebig vorbereitete. Immer wieder klaute er Bonn den Ball, leitete Angriffe ein, legte auf, schloss selbst ab. Hätte dabei aber auch gut und gerne treffen können. Nach der Pause etwas ruhiger. Note: 2 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Darius Ghindovean</strong>: Zahlreiche Ecken brachte der Rumäne ins Zentrum, die waren auch nicht schlecht, brachten nur kein Tor. Aus dem Spiel etwas glücklos, dafür aber robust gegen den Ball, was auch ein Wert ist. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Henok Teklab</strong>: Etwas zu verspielt auf der rechten Seite, auch den Hereingaben fehlte zu oft die Präzision. Dennoch natürlich immer ein Gewinn auf dem Feld, weil er oft an der Kugel ist und Gegenspieler bindet. Note: 3,5 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Deniz Bindemann</strong>: Diesmal setzte sich der Angreifer nicht wie erhofft in Szene. Einige Bälle versprangen ihm, gefährlich wurde er kaum. Nach 55 Minuten war Feierabend. Mehr Praxis hätte ihm vermutlich auch nicht geschadet. Note: 4 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Thorben Deters</strong>: Lang ließ das zehnte Saisontor auf sich warten. Sehenswert war der Treffer allemal, auch wenn die Annahme nicht optimal war. In der ersten Hälfte auch an vielen weiteren Strafraumszenen beteiligt. Nach dem Wechsel ließ er etwas nach. Note: 3 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Gerrit Wegkamp</strong>: Nach seiner Corona-Zwangspause wurde der Stürmer für Bindemann gebracht. Zu selten suchte er selbst den Abschluss, er wollte lieber vorlegen. Den Assist für das 3:0 darf er sich aber zuschreiben. Note: 3,5 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Jules Schwadorf</strong>: Erst auf der Bank, dann in neuer Rolle als Sechser eingewechselt. Er war nach vorn nicht effektiv, strahlte aber Ruhe am Ball aus. Note: 3,5 Foto: Gunnar A. Pier <strong>Marvin Thiel</strong>: Kurzeinsatz für Deters ohne nennenswerte Szenen. Keine Note Foto: Gunnar A. Pier <strong>Jan Dahlke</strong>: Für wenige Minuten durfte der Angreifer noch aufs Feld und schnappte sich tatsächlich noch sein Tor – wenn auch mit einer gewissen Portion Glück im Nachsetzen. Keine Note Foto: Gunnar A. Pier

So mussten alle lange warten. Dahlke blieben nur fünf Minuten, aber als Gerrit Wegkamp mit der x-ten Chance der Hausherren nicht getroffen hatte, staubte er ab zum 3:0. Und das mit besten Grüßen nach Essen: Für den Augenblick hat der SCP nun auch das bessere Torverhältnis, ein kleiner Bonuspunkt im Titelrennen.