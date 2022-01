Preußen-Sportchef Niemeyer im Interview: „Wir sind absolut konkurrenzfähig“

Kommt noch ein Neuzugang? Oder sogar zwei? Was ist mit Dennis Grote? Wurde schon mit Trainer Sascha Hildmann gesprochen? Peter Niemeyer, Sportchef von Preußen Münster, hat eine Menge zu tun. Im Interview nimmt er Stellung zu den dringendsten Fragen.

Der Januar ist der Moment, in dem Transfermarkt in Wallung gerät. In diesem Jahr ist auch Preußen Münster mittendrin. Sportdirektor Peter Niemeyer gibt ein Update zu den drängendsten Fragen.