Preußen springen in Wegberg-Beeck mit reifer Leistung an die Spitze

Auf einmal war der Weg an die Spitze frei. Nach den Punktverlusten der Konkurrenz am Samstag hatte Preußen Münster tatsächlich am vierten Spieltag die Chance auf Platz eins – und griff beherzt. Mit dem 4:0 (1:0) beim FC Wegberg-Beeck nisteten sich die Adler dort ein, wo sie auch im Mai 2022 gern stünden, und merzten zugleich die enttäuschende Ausbeute der Vorsaison gegen diesen Underdog (0:0, 1:2) aus. Die tolle Frühform der frühen Saisonphase ist nun auch tabellarisch noch mehr untermauert. Minimale Schwächephasen vor und nach der Pause blieben ohne Auswirkung. Insgesamt war es ohnehin wieder ein überaus runder und seriöser Auftritt.

Nicolai Remberg sorgt für die Initialzündung



Zum dritten Mal in der englischen Woche trat der SCP mit derselben Formation an. Vieles deutete von auf ein Geduldspiel mit viel Ballbesitz hin, bei dem es aber auch hinten galt, keine offene Flanke für Konter zu bieten. Genau diese Haltung legte der Gast im Rückwärtsgang an den Tag – und belohnte sich recht früh mit einem herausragenden Treffer. Geradezu leichtfüßig wurde die Deckung der Hausherren ausgespielt. Nicolai Remberg gab die Initialzündung, spielte Doppelpass mit Thorben Deters, war dann frei vor Torwart Stefan Zabel und nagelte die Kugel unter die Latte zum 1:0 (13.).

Die Überlegenheit hätte kaum deutlicher ausfallen können, auch wenn Henok Teklab nach klugem Chip von Dennis Daube nicht die ideale Fußhaltung bei seiner Direktabnahme hatte (25.).

Doch nach einer halben Stunde hätte das Resultat beinahe auf dem Kopf gestanden. Auf rutschigem Boden zog Meik Kühnel aus 25 Metern ab und zwang Keeper Max Schulze Niehues zu einer Glanztat mit den Fingerspitzen. Er lenkte den nassen Ball so gerade noch an die Latte. Die Wegberger fanden in dieser Phase doch etwas besser ins Geschehen. Im Dauerniesel wagten sie sich vermehrt an den Aufbau heran, während der SCP die neuen Räume weitgehend ungenutzt liegen ließ.

Preußen lassen am Ende sogar Gnade walten



Zur Pause kam Joshua Holtby gegen seinen Ex-Club für den angeschlagenen Teklab aufs Feld, wo er Jules Schwadorf auf der Halbposition ablöste, weil der auf den linken Fügel ging und Deters von dort nach rechts wechselte. Münster hatte jetzt wieder mehr Kontrolle, doch die erste Gelegenheit gehörte dem Gastgeber durch den Fernschuss des starken Norman Post (53.). Der Boden wurde immer tiefer, die Zweikämpfe wurden unfairer, die Hektik größer. Beste Bedingungen für den Außenseiter, die Preußen mussten sehr wachsam sein.

Daher war das 2:0 auch eine kleine Erlösung: Holtby legte links raus zu Schwadorf, dessen flache Hereingabe den in der Mitte völlig freien Gerrit Wegkamp erreichte. Der Angreifer vollendete cool ins lange Eck (65.). Den Mittelrheinern war der Zahn gezogen. Endgültig war die Nummer durch, als Julian Schauerte den Steilpass auf Schwadorf spielte, der noch an Zabel hängen blieb, aber Deters mit seinem dritten Saisontor den Abpraller verwertete (68.). Satt war aber kein Münsteraner mit diesem Ergebnis. Neuling Luke Hemmerich, gerade eingewechselt, sowieso nicht. Er nahm am Sechzehner eine abgewehrte Holtby-Ecke volley und steuerte so das zweite Traumtor des Tages bei (73.). 2:0, 3:0, 4:0 – das ging dann doch zackzack. Deters (75.), Simon Scherder, Jannik Borgmann (76.) und Hemmerich (86.) hätten es noch klarer aussehen lassen können. Doch der neue Tabellenführer ließ am Ende noch Gnade walten.

FCWB: Zabel – Hühne, Leersmacher, Meurer – Hoffmanns, Weggen, Kühnel Post – Fehr (60. Abdelkarim), Benteke (81. Kleefisch), Bach (74. Sopo)

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Scherder, Hoffmeier, Borgmann – Daube – Remberg (76. Klann), Schwadorf (69. Hemmerich) – Teklab (46. Holtby), Wegkamp (73. Dahlke), Deters

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) – Tore: 0:1 Remberg (13.), 0:2 Wegkamp (65.), 0:3 Deters (68.), 0:4 Hemmerich (73.) – Zuschauer: 780 – Gelb: Bach, Fehr / Deters