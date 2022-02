Preußen-Trainer Hildmann wählt vor Heimspiel gegen Straelen deutliche Worte

Markige Formulierungen hat Sascha Hildmann drauf. Kritik an seiner Mannschaft kommt ihm gesamten aber selten über die Lippen. Vor dem Heimspiel gegen den SV Straelen und nach der Niederlage in Rödinghausen verschonte er seine Spieler, teils auch namentlich, aber nicht.

Für kernige Worte ist Sascha Hildmann ab und an mal gut. Angebracht sind die nach dem von A bis Z enttäuschenden 0:1 in Rödinghausen allemal. „Wir hatten nach Essen einen krassen Spannungsabfall und dachten wohl, irgendwie geht das schon. Aber irgendwie geht im Fußball nie, deshalb bin ich sauer. Es ärgert mich maßlos, wenn eine Mannschaft nicht alles rausholt, was sie kann“, sagt der Trainer von Preußen Münster vor dem Heimspiel gegen den SV Straelen am Samstag (14 Uhr). Für die Partie vor rund 4500 Besuchern, die trotz schlechtem Zustand des Rasens möglichst stattfinden soll, verspricht er immerhin: „Diesmal wird die Spannung da sein, jeder kriegt vorher einen Stromschlag.“

Hoffmeier kann spielen

Der dünne Auftritt am Mittwoch zog auch Kritik an den Führungsspielern nach sich, etwa an Gerrit Wegkamp oder Julian Schauerte. „Da muss mehr kommen“, so Hildmann, der nun auf mehr Erfahrung setzen will und auch deshalb Jules Schwadorf einen Startelf-Platz zusagt. Marcel Hoffmeier gab nach seiner Knöchelprellung grünes Licht und ist als fußballerische Komponente in der Abwehr gesetzt. Da neben Alexander Langlitz auch Deniz Bindemann jetzt ausfällt und Luke Hemmerich noch kein Thema ist, mangelt es an Alternativen in vielen Bereichen. Dabei könnten Nicolai Remberg oder Thorben Deters gut Pausen gebrauchen.

„ »Das ist ein massiver Eingriff von außen. Ich will nicht jammern, sondern es nur ansprechen, damit es nicht unter den Teppich gekehrt wird.« “ Sascha Hildmann

Besonders ärgert sich Hildmann aber über das Fehlen von Marvin Thiel und Jannik Borgmann, die Opfer des Böllerwurfs an der Hafenstaße. „Das ist ein massiver Eingriff von außen. Ich will nicht jammern, sondern es nur ansprechen, damit es nicht unter den Teppich gekehrt wird. Wie gesagt, es soll keine Ausrede sein, aber wir müssen es ausbaden.“ Beide wären für ihn in den englischen Wochen wertvolle Optionen gewesen. Doch gerade bei Thiel steht ein Comeback in den Sternen.

Nicht mehr viel erlauben

Ein gewisser Kampfgeist ist dem 49-Jährigen zumindest noch anzumerken. „Wir müssen eine neue Serie starten, nach Niederlagen haben wir immer sofort wieder gewonnen. Ich hoffe, Rödinghausen war das letzte Spiel dieser Art, mehr können wir uns nicht erlauben.“ Platz eins hat Hildmann noch nicht aufgegeben. „Straelen wird heiß sein, wir brauchen eine gute Frische, müssen wach werden. Mittwoch waren es nicht die Beine, sondern der Kopf.“ Der Coach weiß also ziemlich genau, wo er jetzt ansetzen muss.

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Frenkert – Kok – Deters, Schwadorf – Teklab, Wegkamp, Farrona Pulido

Liveticker aus dem Stadion ab 13.30 Uhr: