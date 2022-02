Preußen überzeugen Co-Trainer Cordes bei De Graafschap mit Pressing

Plötzlich im Rampenlicht – Louis Cordes sprang am Montagmittag beim Test von Preußen Münster in Doetinchem als Vertreter von Chefcoach Sascha Hildmann ein. Er sah einen guten Auftritt des Regionalligisten, der dank cleverer Pressingaktionen 3:0 gegen De Graafschap gewann.

Sachlich, nüchtern, analytisch. So verrichtet Louis Cordes gewöhnlich seine Arbeit am Spielfeldrand und auch sonst. Daran änderte auch das leicht modifizierte Aufgabengebiet am Montagmittag nichts. Weil Chefcoach Sascha Hildmann (Magen-Darm-Infekt) ausfiel, übernahm sein Co-Trainer das Kommando. Er berichtete seinem Boss nach dem 3:0 (2:0) im kurzfristig organisierten Test beim niederländischen Zweitligisten De Graafschap viel Positives.

Pressing und Gegenpressing

Besonders das genau so geplante Pressing und Gegenpressing funktionierte im ersten Durchgang gut. „Der Gegner wollte Lösungen finden, das kam uns entgegen. Wir wollten aktiver werden und hatten viele Ballgewinne.“ Die ersten beiden Tore fielen auf diese Weise. Beim 1:0 störten Henok Teklab und Alexander Langlitz Keeper Nick van den Dam und die Abwehr im Sechzehner so effektiv, dass die Kugel Langlitz vor die Füße fiel. Er drückte sie elegant mit dem Rücken zum Tor und der Hacke in den fast verwaisten Kasten (41.). Wenig später ging es im Umschaltspiel rasend schnell. Gerrit Wegkamp hinterlief Teklab, erhielt den Ball, legte quer und fand die Fußspitze von Thorben Deters – das 2:0 (44.).

Louis Cordes coachte in Doetinchem. Foto: SC Preußen Münster

„Wir hatten nach ein paar weitere Eroberungen, aus denen wir noch viel mehr hätten machen können“, sagte Cordes. Langlitz (10.) und Teklab (29.) vergaben zuvor weitere große Chancen.

Ziegele und Borgmann überzeugen

Bis auf das Innenverteidiger-Duo Simon Scherder (Corona)/Marcel Hoffmeier (muskuläre Probleme) begann die Stammelf. Robin Ziegele und Jannik Borgmann sprangen ein und erledigten über 90 Minuten den Job sehr ansprechend. Die beiden Last-Minute-Verpflichtungen Thomas Kok und Darius Ghindovean debütierten mit den Rückennummern 6 und 22.

Das Duo kam für die zweite Hälfte, in der der Gastgeber aus Doetinchem selbst früher anlief und mehr Anteile bekam. Glück hatte der SCP, dass es keinen Elfmeter nach einem Kontakt von Julian Schauerte gegen Joey Konings gab (55.). Stattdessen Tor Nummer drei: Jan Dahlke, der weiter zuverlässig außerhalb der Liga Treffer sammelt, gelang es mit einer Direktabnahme nach Flanke von Manuel Farrona Pulido (69.). Der Stürmer war wie Jules Schwadorf (nach viermonatiger Verletzungspause) kurz zuvor eingewechselt worden. Sorgenfalten bereitete nur die Knöchelblessur von Lukas Frenkert, nach dessen Ausscheiden die Preußen im 4-4-1 zu Ende spielten. In diese Phase fielen die besten Chancen der Hausherren, die im für sie üblichen Montagsspiel viele Akteure der zweiten Reihe einsetzten. Camiel Neghli (88.) und Hicham Acheffay (90.+1) vergaben jedoch auch diese Szenen.

„ »Wir haben das gemeinsam gut aufgefangen, die Abläufe klappen auch so.« “ Louis Cordes

Cordes stellte erfreut und doch wenig überrascht fest, dass der Regionalligist auch unter seiner Führung dominiert. „Wir haben das gemeinsam gut aufgefangen, die Abläufe klappen auch so. Aber da hatte ich keine Bedenken.“ Gegen RW Ahlen am Samstag dürfte Hildmann zurücksein. „Das wird sicher ein anderes Spiel“, prognostiziert sein Assistent.

SCP: Schulze Niehues – Schauerte (63. Hemmerich), Ziegele, Borgmann, Frenkert – Klann (46. Kok) – Remberg (46. Ghindovean), Wegkamp (63. Schwadorf) – Teklab (46. Thiel), Langlitz (61. Dahlke), Deters (46. Farrona Pulido)