Preußen verschenken gegen Rheine viele Konter und 2:0-Vorsprung

Preußen Münster II kassierte nicht die zweite Niederlage der Oberliga-Serie, aber die Stimmung nach Abpfiff war exakt so. Beim 2:2 (1:0) in einem kämpferisch geprägten und auch bissigen Duell gegen Eintracht Rheine verspielten die Adlerträger ein 2:0 und vergaben etliche beste Konterchancen. Es kam, wie’s kommen musste: Mit einem sehenswerten Volleytreffer aus der Distanz traf Ex-Preuße Fabian Kerellaj in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Der schnelle und technisch beschlagene 26-Jährige, zu Westfalenliga-Zeiten ein wichtiger Mann beim SCP, war erst sieben Minuten auf dem Platz. Aufs Jubeln verzichtete er. „Das Spiel dürfen wir niemals aus der Hand geben“, sagte SCP-Trainer Kieran Schulze-Marmeling, der sich sammeln musste. „Die Konterchancen reichen normalerweise dicke aus, um den Gegner klar zu distanzieren. Wir sind selbst verantwortlich für den Spielausgang, so ehrlich müssen wir schon sein.“

Atmaca mit von der Partie

Mit dem erst am 19. September verpflichteten Regionalliga-Spieler Dildar Atmaca (19) auf dem linken Flügel starteten die Preußen neuformiert ins prestigegeladene Duell und sahen sich schnell dem Pressing der Gäste gegenüber. In der Foulspiel-Beurteilung strahlte Spielleiter Dominic Stock (Herzebrock), der gut zu tun hatte, wenig Sicherheit aus, weshalb hier und da die Emotionen aufflammten. Die Preußen schafften es nicht immer, schon den ersten Ball im Aufbau ihrem Plan gemäß an den Mann zu bringen. Szenen aber gab es durch Luca Steinfeldt, der leiden musste in den Duellen mit Hannes Hesping, und dem schnellen Außenbahnspieler Marvin Benjamins.

Dessen Eckball wuchtete Verteidiger Ali Cirak unwiderstehlich zum 1:0 ins Tor (38.). Cirak und der im Stellungs- wie Aufbauspiel starke Jano ter Horst bekamen insgesamt mehr zu tun, als ihnen lieb war. Nach einem Abschluss von Tobias Heering (51.) und dem 16-Meter-Schuss des Tempodribblers Atmaca (55.), der ein Jahr lang ohne Wettbewerbsspiel geblieben war, unterlief Noah Kloth (66.) beinahe ein Eigentor. Rheine wechselte offensiv, blieb willig und vorwärtsorientiert.

„ »Da muss unser Gegenpressing kommen.« “ Kieran Schulze-Marmeling

Das beinhaltete auch eine gewisse Portion Risiko: Einen Konter über Steinfeldt und Jakob Korte nutzte Franceso Di Pierro zum 2:0 (73.). Und Benjamins spielte danach wiederholt seine Schnelligkeit aus, die für Szenen sorgte, aber nicht für Treffer. Das 1:2 (76.) erzielte der immer anspielbare Georges Baya Baya, der einen nicht gestörten FCE-Konter über Pascal Petruschka veredelte. „Da muss unser Gegenpressing kommen“, sagte Schulze-Marmeling. Am Ende aber kam durch Kerellaj das, was kein Preuße sehen wollte.

SCP: Schabbing – Kloth (90. Nyassi), ter Horst, Cirak, Demirarslan – Di Pierro (85. Sikorski), Koopmann (72. Korte) – Benjamins, Heering (79. You), Atmaca (76. Selutin) – Steinfeldt